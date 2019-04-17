Izgaralara çöp atmayın

Çalışmaları yağışlı havalarda artıran ekiplerin temizlediği hatlar, kameralı kanal görüntüleme robotu ile kontrol ediliyor. Kent genelinde bulunan 41 alt geçitte yer alan ızgaraları tıkanma riskine karşı temizleyen ASKİ ekipleri, vatandaşları tıkanmalara sebebiyet vermemesi için çöplerini ızgara ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarıyor.
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