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Ankara Haberleri: Izgaralara çöp atmayın

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Izgaralara çöp atmayın

Hürriyet Haber
17.04.2019 - 14:48Son Güncelleme :

ASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması ve olası su taşkınlarının önlenmesi amacıyla yağmur suyu hatlarında ve ızgaralarda temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Çalışmaları yağışlı havalarda artıran ekiplerin temizlediği hatlar, kameralı kanal görüntüleme robotu ile kontrol ediliyor. Kent genelinde bulunan 41 alt geçitte yer alan ızgaraları tıkanma riskine karşı temizleyen ASKİ ekipleri, vatandaşları tıkanmalara sebebiyet vermemesi için çöplerini ızgara ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarıyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Izgaralara çöp atmayın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Nisan 2019 tarihinde saat 14 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Izgaralara çöp atmayın haberi güncellenecektir.

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