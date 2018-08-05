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Ankara Haberleri: İvedik OSB’de korsan sanayi hattı

ANKARA HABERLERİ

İvedik OSB’de korsan sanayi hattı

Mert Gökhan KOÇ
05.08.2018 - 15:50Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘korsan taşımacılık’ yapan araçları görüntüledi.

Mert Gökhan KOÇ

Sistem, şöyle işliyor Melih Gökçek Bulvarı ile Süleyman Şah Caddesi’nin yer aldığı kavşakta, aralarında farklı şehirlere ait plakaların da yer aldığı birçok araç bekliyor. Özellikle hafta içi işe gidiş ve geliş saatlerinde ortaya çıkan ‘korsanlar’, İvedik Organize Sanayi Sitesi’nin iç kısımlarına ya da tersi istikamete gitmek isteyen vatandaşları gözlüyor. Korsan taşımacılık düzenini bilen bazı vatandaşlar, toplu taşıma aracı veya taksi kullanmak yerine bu araçları tercih ederek ulaşımlarını sağlıyor.

KOLTUKLARIN DOLMASINI BEKLİYOR

Kavşağa gelen vatandaşlar, yol kenarında bekleyen araçların yanına giderek boş yer olup olmadığı kontrol ediyor. Koltukların dolmasını bekleyen korsanlar, 4 kişinin araca binmesiyle beraber yola kuyuluyor.

HER İKİ YÖNE DE ÇALIŞIYOR

Sivil korsanlar, kavşaktaki her iki yönde de faaliyet gösteriyor. Bazı araçlar İvedik Organize Sanayi Sitesi tarafına giderken bazıları da Anadolu Bulvarı istikametine yöneliyor.

YOLCU BAŞINA 2-3 TL ALIYOR

İsimini vermek istemeyen vatandaşlar, “Adam başına 2-3 TL alıyorlar. Panelvan tarzı araçların arkasına tabure koyarak insan taşıyanları bile gördük. Dolmuş hattının olduğu yerde bu düzen nasıl çalışıyor anlamıyoruz” diyor. Hürriyet Ankara, haziran ayında da ‘Suber isyanı’ manşetiyle Suriyeli mültecilerin Altındağ’ın Önder ve Ulubey mahallelerinde korsan taksicilik ve minibüsçülük yapmaya başladıklarını gündeme getirmişti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İvedik OSB’de korsan sanayi hattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İvedik OSB’de korsan sanayi hattı haberi güncellenecektir.

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