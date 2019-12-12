İthal mağduriyet

MALZEME YOLU GÖZLÜYORUZ



Basamak zinciri arızalanan yürüyen merdivenlerden bazılarının tekrar çalıştırılabilmesi için ‘yurt dışından temin edilen malzemenin gelmesi’ bekleniyor.

ÖZEL İMALATMIŞ

Hürriyet Ankara okuru, Çayyolu metrosunun MTA istasyonu çıkışındaki yürüyen merdivenlerin aylardır çalışmamasına isyan etmiş ve “Mağdur oluyoruz” demişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, basamak zincirinden dolayı hizmet dışı kaldığını belirttiği yürüyen merdivenle ilgili “Özel yurt dışı imalat olup, malzeme temini için gerekli işlemler başlatılmıştır” açıklaması yaptı.