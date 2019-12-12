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Ankara Haberleri: İthal mağduriyet

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İthal mağduriyet

Hürriyet Haber
12.12.2019 - 17:43 |Son Güncelleme :

Kentte, vatandaşların en çok şikâyet ettikleri konulardan biri de ‘aylardır çalışmayan yürüyen merdivenler’ oluyor.

Hürriyet Haber

MALZEME YOLU GÖZLÜYORUZ

Basamak zinciri arızalanan yürüyen merdivenlerden bazılarının tekrar çalıştırılabilmesi için ‘yurt dışından temin edilen malzemenin gelmesi’ bekleniyor.

ÖZEL İMALATMIŞ

Hürriyet Ankara okuru, Çayyolu metrosunun MTA istasyonu çıkışındaki yürüyen merdivenlerin aylardır çalışmamasına isyan etmiş ve “Mağdur oluyoruz” demişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, basamak zincirinden dolayı hizmet dışı kaldığını belirttiği yürüyen merdivenle ilgili “Özel yurt dışı imalat olup, malzeme temini için gerekli işlemler başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İthal mağduriyet hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde saat 17 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İthal mağduriyet haberi güncellenecektir.

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