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Ankara Haberleri: İtfaiyeden baca uyarısı: Yakıtlar yanmadan temizletin

ANKARA HABERLERİ

İtfaiyeden baca uyarısı: Yakıtlar yanmadan temizletin

Hürriyet Haber
10.09.2019 - 14:51Son Güncelleme :

Kış aylarında görülen karbon monoksit zehirlenmeleri ve yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara düzenli olarak apartman, konut ve iş yerlerinin bacalarını temizlettirmeleri konusunda uyardı.

Hürriyet Haber

Bacaların temizliği için kış aylarında vatandaşlardan yoğun talep geldiğini hatırlatan yetkililer, kış aylarında sıkışıklık yaşanmaması için ilkbahar ve yaz aylarında da temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini söylediler. Yetkililer, bacaların yakıtların yanmadığı bu dönemde temizlenmesinin hem vatandaşların kendi güvenlikleri hem de itfaiyenin daha verimli çalışabilmesi açısından daha doğru olacağına dikkat çektiler.

YÜZDE 25 İNDİRİM 15 EYLÜL’DE BİTİYOR

Baca yangınlarından korunmak için sanayide 3 veya 6 ayda, hanelerde de yılda en az bir kere bacaların temizletilmesinin hayati öneme sahip olduğunu aktaran yetkililer; vatandaşlara, “Evlerinizde bacalarınızı kendiniz değil, mutlaka profesyonel itfaiye ekiplerine yılda bir kez temizletin” uyarısında bulundular. Başkanlığın 2018’de 2 bin 273 ve 2019’un ilk 8 ayında 637 baca temizlediğini belirten yetkililer, 15 Nisan’da başlatılan yüzde 25 indirim uygulamasının 15 Eylül’de sona ereceğini hatırlatarak, indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşların bu süreci iyi değerlendirmelerini istediler.

FİYAT LİSTESİ İSE ŞÖYLE

Soba-Kombi bacası :45 TL. Yüzde 25 indirimli 33.75 TL.

Kazan bacası tekli :90 TL. Yüzde 25 indirimli 67.50 TL.

Kazan bacası çiftli :190 TL. Yüzde 25 indirimli 142.50 TL.

Sanayi ve lokanta bacası :240 TL. Yüzde 25 indirimli 180 TL.

Şömine bacası :90TL. Yüzde 25 indirimli 67.50 TL.

Barbekü bacası :90 TL. Yüzde 25 indirimli 67.50 TL.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İtfaiyeden baca uyarısı: Yakıtlar yanmadan temizletin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Eylül 2019 tarihinde saat 14 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İtfaiyeden baca uyarısı: Yakıtlar yanmadan temizletin haberi güncellenecektir.

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