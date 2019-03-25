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Ankara Haberleri: İstinat duvarı çözüm bekliyor

ANKARA HABERLERİ

İstinat duvarı çözüm bekliyor

Hürriyet Haber
25.03.2019 - 09:32Son Güncelleme :

Okurumuz Ali Dingin bu fotoğrafı Etimesgut TOKİ Turkuaz Mahallesi Fatih Caddesi ve 4318 Cadde’nin kesiştiği noktada çekmiş ve şöyle demiş:

Hürriyet Haber

 

 

“CK 10 ve CK 12 blok karşındaki istinat duvarı yaya ve araç geçişlerinde tehlike arz etmektedir. Hiç kimse zarar görmeden bir an önce çözüme kavuşturulması için şahsım ve mahallem adına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ve fotoğraflar ile bildirdik. ‘En kısa sürede çözüm üretileceği’ bilgisi alındı fakat çözüm üretilmedi. 1 yıldır bekliyoruz. İlköğretim okuluna 100 metre ve çocukların geçtiği yer, bir kaza olmadan hemen önlem alınmalı.”

İstinat duvarı çözüm bekliyor

 

YOLUN HALİ İÇLER ACISI

“Burası Keçiören Uyanış Mahallesi Nursil Bektaşoğlu Sokak ve 1093 sokakları 20 gündür böyle. Söylememize rağmen hiç bakan yok. Yolun hali içler acısı.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İstinat duvarı çözüm bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Mart 2019 tarihinde saat 09 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İstinat duvarı çözüm bekliyor haberi güncellenecektir.

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