İstinat duvarı çözüm bekliyor

“CK 10 ve CK 12 blok karşındaki istinat duvarı yaya ve araç geçişlerinde tehlike arz etmektedir. Hiç kimse zarar görmeden bir an önce çözüme kavuşturulması için şahsım ve mahallem adına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yazı ve fotoğraflar ile bildirdik. ‘En kısa sürede çözüm üretileceği’ bilgisi alındı fakat çözüm üretilmedi. 1 yıldır bekliyoruz. İlköğretim okuluna 100 metre ve çocukların geçtiği yer, bir kaza olmadan hemen önlem alınmalı.”

YOLUN HALİ İÇLER ACISI

“Burası Keçiören Uyanış Mahallesi Nursil Bektaşoğlu Sokak ve 1093 sokakları 20 gündür böyle. Söylememize rağmen hiç bakan yok. Yolun hali içler acısı.”