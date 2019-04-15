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Ankara Haberleri: İstinat duvarı çöktü otomobil askıda kaldı

ANKARA HABERLERİ

İstinat duvarı çöktü otomobil askıda kaldı

DHA-AA
15.04.2019 - 15:11Son Güncelleme :

Bahçelievler Mahallesi’nde önceki gün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Askıda kalan park halindeki otomobil, inşaat alanına düşmemesi için çelik halatlarla binanın kolonuna bağlandı.

DHA-AA

Çankaya’da, önceki gün akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası Bahçelievler Mahallesi 76. Sokak'ta bulunan bir inşaatın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken istinat duvarının bitişiğindeki 5 katlı apartmanda oturanlar, şiddetli sarsıntı hissederek sokağa çıktı. Panik yaşayan bina sakinleri apartmanı tahliye ederken durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bu sırada apartmanın otopark kısmındaki bir otomobilin sağ tekerlekleri de çökme nedeniyle boşlukta kaldı. 

ÇELİK HALATLARLA KOLONA BAĞLANDIDHA-AA

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri otoparkın zemininde yaşanan çökme sonucu sağ iki tekerleği boşta kalan otomobili kurtarmak için çalışma başlattı. İnşaat alanına düşmemesi için aracı halatlarla apartmanın kolonlarına bağlayan ekipler, yaklaşık 1 saat süreyle otomobili bulunduğu alandan çıkarmaya çalıştı. Çekici ve vinç girebilecek bir alan bulunmaması nedeniyle çabaları sonuçsuz kalan ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verdi. Binada yapılan incelemede de herhangi bir risk bulunmadığı belirlenerek, apartman sakinlerinin evlerine girebileceği belirtildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İstinat duvarı çöktü otomobil askıda kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Nisan 2019 tarihinde saat 15 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İstinat duvarı çöktü otomobil askıda kaldı haberi güncellenecektir.

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