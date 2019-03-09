İstihdamda öncelik kadınların

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde Başkentli kadınlarla bir araya geldi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Şehri Konuşuyor’ adlı programda kadınlar, Ankara genelinde yapılmasını istedikleri projeleri söyledi, Özhaseki ise kadınlar ve çocuklarla ilgili projelerini anlatarak, talepleri yanıtladı. “İstihdam sağlanırken kadınlara öncelik vermek lazım” diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

SATIŞ STANTLARI OLUŞTURULACAK

“(Kadınlarla ilgili)Mahalle konakları yapacağız, belediye bu hizmeti ücretsiz olarak oradaki mahalleli kadınlarımıza verecek. Birçok ilçemizde kadınlarımızın değişik el ürünleriyle üretimler yaptığını biliyorum. Bu üretimleri bir kooperatif kurarak pazarlanması da belediyenin işi. Belediye bir kooperatif kurarak bunların için satış stantları oluşturduğunda, üretim yapan her kardeşimizin satacağı ürün oradan ortaya çıkar. Mutlaka mahallelerde belediye kreşleri ve çocuk oyun evi olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SERVİS YAZILIMI

(Çocuklarla ilgili)

Bir çok insan çocuğunu servislerle kreşlere, okullara gönderiyor. Servislerde değişik şeyler duyuyoruz. Anneler tedirgin, babalar tedirgin. Elbetteki şoförlerin güvenlikleri yapılıyor. Bir yazılım geliştirildi. Bu yazılımı biz bütün servislere koyacağız. Anne veya baba, çocuğu servise bindiği andan itibaren okula girinceye kadar takip edecekler. Kaç kişi var görecekler. Tek mi kaldı, araç nerelerde görecekler. Hepsini izleyip güven içerisinde olabilecekler. İnşallah bu da bizim tüm okula çocuklarını gönderen ailelere hediyemiz olur diye düşünüyorum.”

ANKARA’YA 5 SENE BOYUNCA NE YAPACAKSIN BUNU ANLAT

Özhaseki, önceki gün Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) tarafından OSTİM’de düzenlenen programda iş adamlarına projelerini anlattı. ANGİAD programının ardından Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde düzenlenen doğalgaz tesisi temel atma törenine katılan Özhaseki, burada gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Özhaseki, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, kendisini kast ederek söylediği “Salon toplantılarıyla seçim çalışması yapıyor” sözlerinin hatırlatılması üzerine özetle “Ben her gün birkaç saat sokaklarda geziyorum, bakın şimdi şurada halkın içerisindeyiz, kiminle beraberiz? Sokakta değil miyiz? Şu gördüğünüz manzara ne peki? Ya ayıptır böyle işleri bıraksınlar. Ben rakibimize bir kez daha sesleniyorum Ankara’dayız, en güzel ve en büyük kentteyiz ne yapacaksan lütfen onu söyle. Ankara’ya 5 sene boyunca ne yapacaksın bunu anlat” cevabını verdi.

MİLLETİN KAFASINI KARIŞTIRARAK ALGI ÜZERİNDE OYNUYORLAR

ÖZHASEKİ yine gazetecilerin, “Kemal Bey, Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı” dedi. Topu size attı” sözleri üzerine de, “Kemal Bey herhalde Meclis’te ama kuralları bilmiyor, biliyor da daha doğrusu işine gelmiyor. Milletvekili olan herkes mal varlığını oraya açıklar ve bildirir, bunu da belirli aralıklarla yapar. Daha şurada seçim olalı ne oldu, çok kısa bir süre. Mal varlığımızı niye saklayalım? Saklanacak bir şey mi var? Biz oraya açıkladık ve yazdık” ifadelerini kullandı. Özhaseki temel atma töreninin ardından Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mamak İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi, önceki günkü programının sonunda ise Hacı Bayram Camisi’ne giderek, vatandaşlara lokma ve kandil simidi dağıttı.