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Ankara Haberleri: İstihdam yaratan herkesi mutlaka destekleyeceğiz

ANKARA HABERLERİ

İstihdam yaratan herkesi mutlaka destekleyeceğiz

Murat YILMAZ
26.03.2019 - 09:00Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Bize istihdam yaratan, birilerine ekmek veren herkesi, mutlaka destekleyeceğiz” dedi.

Murat YILMAZ

Yenimahalle’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yenimahalle Belediye Başkanı ve CHP Adayı Fethi Yaşar’ın da katıldığı açık hava toplantısında vatandaşlara hitap eden Yavaş özetle şunları söyledi:

“Vatandaşa sorduk; ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ne istiyorsunuz?’ Hepsi ağız birliği ile dediler ki, ‘Ankara’nın ekonomisini, hayat kalitesini yükseltelim. İşsizlik var, kiramızı, çocuğumuzun okul taksitlerini ödeyemiyoruz.’ O zaman bize düşen, bir an evvel Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırıp Ankaralının hayat standartını yükseltmek. ‘Yapamazsın’ dediler. Biz Beypazarı’nda yaptık. ‘Orası küçük’ dediler. Orası küçükse buranın imkânları çok daha fazla. 13.5 milyar TL civarında bütçesi var. Ankara’da da çok daha fazlasını yapacağız. ‘Ayinesi iştir kişinin’ derler, inşallah bunu Ankara için başaracağız.

İLK İŞE FUAR ALANINDAN BAŞLAYACAĞIZ

İlk işe fuar alanından başlayacağız, fuar alanını bitirdiğimizde Akyurt’ta, Çubuk’ta, Pursaklar’da onlarca otel açılacak. Sadece fuar alanında binlerce insan çalışacak. Ankara’nın esnafı, sanayicisi orada gelip mallarını sergileyecek, daha çok satacak. Daha çok satması için daha çok üretmesi, daha fazla kişi çalıştırması gerekecek. Bugün Şaşmaz Oto Sanayi’ye gittim, diğer sanayileri gezdim. Her yerde bir takım şikâyetler var. Bize istihdam yaratan, birilerine ekmek veren herkesi mutlaka destekleyeceğiz. Destekleyeceğiz ki daha fazla işçi çalıştırsınlar. İstiyorum ki Ankara’da kimse yatağa aç girmesin. Biz bunları anlatıyoruz, ‘Projesi yok’ diyorlar. Aç insanı doyurmaktan, insanları iş sahibi yapmaktan daha büyük proje var mıdır?”

YENİMAHALLE 10 YILDA GÜZELLİKLERİ KAZANDI

Başkan Yaşar da şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bizi böldürmeyin, bizi birbirimize düşürmeyin. Benden ve Mansur Yavaş’tan vatan haini çıkmaz. Biz vatanımızı, ülkemizi seviyoruz. Yenimahalle’ye, Ankara’ya hizmet etmek için mücadele ediyoruz. 10 yıldır size hizmet ediyorum. Siyaset yapmak için bu görevi almadım. Yenimahalle’ye vefa borcumu ödemek için bu görevi kabul ettim. Kimseyi ayrıştırmadım, ötekileştirmedim. Yenimahalle 10 yılda güzellikleri kazandı. Yenimahalle artık Türkiye’nin en güçlü ilçe belediyesi oldu. İnşallah 1 Nisan sabahı hep beraber güle oynaya Yenimahalle’de, Ankara’da cumhuriyetçiler kazanacaktır.”

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