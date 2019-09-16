İster bisikletle ister yürüyerek

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu ortaklığında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Birlikte Yürüyelim” temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin amacının insanları ekonomik, sağlıklı, bisikletli ve toplu taşımaya teşvik etmek olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda yapılacak etkinlikleri anlatan Alkaş, şunları söyledi:

ÜNİVERSİTELERDE GÜVENLİ BİSİKLET EĞİTİMİ

“Hafta boyunca okullarımızda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Obeziteye karşı aktif yaşam konulu bilgilendirme toplantıları yapılacak. Toplu ulaşımın önemi konusunda söyleşiler düzenleyeceğiz. Üniversitelerimizde güvenli bisiklet sürüşüyle ilgili eğitimler vereceğiz. Çocuklarımızı da unutmadık, artık bir ulaşım aracı haline gelen scooter’a binme etkinlikleri ve bununla ilgili eğitimler de vermeyi planlıyoruz.

7. CADDE VE TUNALI TRAFİĞE KAPATILACAK

Bu kapsamda yine yaşlılarımızı EGO’nun otobüsleriyle Eymir Gölü’ne götürerek, sağlıklı yaşamla ilgili yürüyüş yaptırarak, gençlere örnek olmalarını sağlayacağız. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son günü olan 22 Eylül’de 10.00-19.00 saatleri arasında Bahçelievler 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi) ve Tunalı Hilmi Caddesi araç trafiğine kapatılacak ve ‘Arabasız Kent Günü’ olarak kutlanacak. Pazar günü bu caddeler sadece bisikletlilerin ve yayaların kullanımına açılacak.”

HALUK LEVENT KONSER VERECEK

Etkinlikler kapsamında 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 18.00’de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger’in de katılacağı Büyük Ankara Turu gerçekleştirilecek. Kortej, önde bisikletlilerle birlikte Tunalı Hilmi Caddesi’nden hareket ederek, Aşkabaat Caddesi üzerinden Anıtpark’a ulaşacak. Büyük Ankara Turu’nun ardından saat 19.30’da Haluk Levent de konser verecek.