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Ankara Haberleri: İşte Kızılay’ın yeni üst geçidi

ANKARA HABERLERİ

İşte Kızılay’ın yeni üst geçidi

Hürriyet Haber
05.12.2019 - 17:13 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kızılay’ın İzmir ve Sakarya caddelerini bağlayan üst geçidi yenilemeye hazırlanıyor.

Hürriyet Haber

İHALE EDİLECEK

Projesi çizilen üst geçitle ilgili ABB’den yapılan açıklamada, “Söz konusu projenin ihale yöntemiyle yapılması planlanmaktadır” denildi.

İşte Kızılay’ın yeni üst geçidi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte Kızılay’ın yeni üst geçidi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Aralık 2019 tarihinde saat 17 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte Kızılay’ın yeni üst geçidi haberi güncellenecektir.

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