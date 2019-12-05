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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte Kızılay’ın yeni üst geçidi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Aralık 2019 tarihinde saat 17 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte Kızılay’ın yeni üst geçidi haberi güncellenecektir.