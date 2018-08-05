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Ankara Haberleri: İşte gerçek hayvan dostu

ANKARA HABERLERİ

İşte gerçek hayvan dostu

İHA
05.08.2018 - 16:36Son Güncelleme :

Kurtardı temizledi sahiplendi.

İHA

Ankara'da bir köpek, yol kenarına dökülen asfalta yapıştı. Arabasıyla seyir halinde olan hayvansever Emre Dede, asfalta yapışan köpeğin hareketsiz durduğunu görüp, aracından indi. Uzun süre hareketsiz kalan ve her yeri asfalt olan köpeği evine götüren hayvansever, köpeği kendi imkanlarıyla saatlerce mazotla yıkadı. Emre Dede, “Belediyeyi aradık, fakat bugün veteriner olmadığı için kendi imkânlarımızla köpeği mazotla yıkadık. Yaklaşık 2 saat uğraştık. Hala zift var ayaklarında. Tam anlamıyla çıkmadı” ifadelerini kullanırken, köpeği de sahiplendiğini belirtti. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte gerçek hayvan dostu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte gerçek hayvan dostu haberi güncellenecektir.

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