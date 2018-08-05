İşte gerçek hayvan dostu

Ankara'da bir köpek, yol kenarına dökülen asfalta yapıştı. Arabasıyla seyir halinde olan hayvansever Emre Dede, asfalta yapışan köpeğin hareketsiz durduğunu görüp, aracından indi. Uzun süre hareketsiz kalan ve her yeri asfalt olan köpeği evine götüren hayvansever, köpeği kendi imkanlarıyla saatlerce mazotla yıkadı. Emre Dede, “Belediyeyi aradık, fakat bugün veteriner olmadığı için kendi imkânlarımızla köpeği mazotla yıkadık. Yaklaşık 2 saat uğraştık. Hala zift var ayaklarında. Tam anlamıyla çıkmadı” ifadelerini kullanırken, köpeği de sahiplendiğini belirtti.
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