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Ankara Haberleri: İşte Ankara’nın yeni nüfusu

ANKARA HABERLERİ

İşte Ankara’nın yeni nüfusu

Hürriyet Haber
01.02.2019 - 13:31Son Güncelleme :

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları’nı dün açıkladı.

Hürriyet Haber

58 BİN 959 KİŞİ ARTTI

Başkent Ankara’nın geçen yıl 5 milyon 445 bin 26 olan nüfusu 58 bin 959 kişi arttı ve 5 milyon 503 bin 985 olarak kayıtlara geçti.

2017-2018 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İL                                2017                         2018

Adana                        2.216.475                 2.220.125

Adıyaman                  615.076                     624.513

Afyonkarahisar          715.693                     725.568

Ağrı                           536.285                     539.657

Amasya                     329.888                     337.508

Ankara                        5.445.026                  5.503.985

Antalya                       2.364.396                  2.426.356

Artvin                         166.143                      174.010

Aydın                         1.080.839                   1.097.746

Balıkesir                     1.204.824                   1.226.575

Bilecik                        221.693                      223.448 

Bingöl                         273.354                      281.205

Bitlis                           341.474                      349.396

Bolu                            303.184                      311.810

Burdur                        264,779                      269.926

Bursa                          2.936.803                   2.994.521

Çanakkale                   530.417                      540.662

Çankırı                        186.074                      216.362

Çorum                        528.422                      536.483

Denizli                       1.018.735                   1.027.782

Diyarbakır                 1.699.901                   1.732.396

Edirne                        406.855                      411.528

Elazığ                         583.671                      595.638

Erzincan                     231.511                      236.034

Erzurum                      760.476                      767.848

Eskişehir                     860.620                      871.187

Gaziantep                   2.005.515                   2.028.563

Giresun                       437.393                      453.912

Gümüşhane                170.173                      162.748

Hakkari                       275.761                      286.470

Hatay                          1.575.226                   1.609.856

Isparta                        433.830                      441.412

Mersin                        1.793.931                   1.814.468

İstanbul                      15.029.231                 15.067.724

İzmir                           4.279.677                   4.320.519

Kars                            287.654                      288.878

Kastamonu                 372.373                      383.373

Kayseri                       1.376.722                   1.389.680

Kırklareli                    356.050                      360.860

Kırşehir                       234.529                      241.868

Kocaeli                       1.883.270                   1.906.391

Konya                         2.180.149                   2.205.609

Kütahya                      572.256                      577.941

Malatya                      786.676                      797.036

Manisa                       1.413.041                   1.429.643

Kahramanmaraş        1.127.623                   1.144.851

Mardin                        809.719                      829.195

Muğla                         938.751                      967.487

Muş                            404.544                      407.992

Nevşehir                    292.365                      298.339

Niğde                         352.727                      364.707

Ordu                          742.341                      771.932

Rize                           331.041                      348.608

Sakarya                     990.214                      1.010.700

Samsun                     1.312.990                   1.335.716

Siirt                             324.394                      331.670

Sinop                          207.427                      219.733

Sivas                           621.301                      646.608

Tekirdağ                     1.005.463                   1.029.927

Tokat                          602.086                      612.646

Trabzon                      786.326                      807.903

Tunceli                        82.498                        88.198

Şanlıurfa                     1.985.753                   2.035.809

Uşak                           364.971                      367.514

Van                             1.106.891                   1.123.784

Yozgat                        418.650                      424.981

Zonguldak                  596.892                      599.698

Aksaray                      402.404                      412.172

Bayburt                      80.417                        82.274

Karaman                     246.672                      251.913

Kırıkkale                     278.749                      286.602

Batman                       585.252                      599.103

Şırnak                         503.236                      524.190

Bartın                         193.577                      198.999

Ardahan                     97.096                        98.907

Iğdır                           194.775                      197.456

Yalova                        251.203                      262.234

Karabük                      244.453                      248.014

Kilis                            136.319                      142.541

Osmaniye                   527.724                      534.415

Düzce                         377.610                      387.844

Toplam                       80.810.525                82.003.882

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte Ankara’nın yeni nüfusu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Şubat 2019 tarihinde saat 13 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte Ankara’nın yeni nüfusu haberi güncellenecektir.

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