İşte Ankara’nın yeni nüfusu

58 BİN 959 KİŞİ ARTTI

Başkent Ankara’nın geçen yıl 5 milyon 445 bin 26 olan nüfusu 58 bin 959 kişi arttı ve 5 milyon 503 bin 985 olarak kayıtlara geçti.

2017-2018 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İL 2017 2018

Adana 2.216.475 2.220.125

Adıyaman 615.076 624.513

Afyonkarahisar 715.693 725.568

Ağrı 536.285 539.657

Amasya 329.888 337.508

Ankara 5.445.026 5.503.985

Antalya 2.364.396 2.426.356

Artvin 166.143 174.010

Aydın 1.080.839 1.097.746

Balıkesir 1.204.824 1.226.575

Bilecik 221.693 223.448

Bingöl 273.354 281.205

Bitlis 341.474 349.396

Bolu 303.184 311.810

Burdur 264,779 269.926

Bursa 2.936.803 2.994.521

Çanakkale 530.417 540.662

Çankırı 186.074 216.362

Çorum 528.422 536.483

Denizli 1.018.735 1.027.782

Diyarbakır 1.699.901 1.732.396

Edirne 406.855 411.528

Elazığ 583.671 595.638

Erzincan 231.511 236.034

Erzurum 760.476 767.848

Eskişehir 860.620 871.187

Gaziantep 2.005.515 2.028.563

Giresun 437.393 453.912

Gümüşhane 170.173 162.748

Hakkari 275.761 286.470

Hatay 1.575.226 1.609.856

Isparta 433.830 441.412

Mersin 1.793.931 1.814.468

İstanbul 15.029.231 15.067.724

İzmir 4.279.677 4.320.519

Kars 287.654 288.878

Kastamonu 372.373 383.373

Kayseri 1.376.722 1.389.680

Kırklareli 356.050 360.860

Kırşehir 234.529 241.868

Kocaeli 1.883.270 1.906.391

Konya 2.180.149 2.205.609

Kütahya 572.256 577.941

Malatya 786.676 797.036

Manisa 1.413.041 1.429.643

Kahramanmaraş 1.127.623 1.144.851

Mardin 809.719 829.195

Muğla 938.751 967.487

Muş 404.544 407.992

Nevşehir 292.365 298.339

Niğde 352.727 364.707

Ordu 742.341 771.932

Rize 331.041 348.608

Sakarya 990.214 1.010.700

Samsun 1.312.990 1.335.716

Siirt 324.394 331.670

Sinop 207.427 219.733

Sivas 621.301 646.608

Tekirdağ 1.005.463 1.029.927

Tokat 602.086 612.646

Trabzon 786.326 807.903

Tunceli 82.498 88.198

Şanlıurfa 1.985.753 2.035.809

Uşak 364.971 367.514

Van 1.106.891 1.123.784

Yozgat 418.650 424.981

Zonguldak 596.892 599.698

Aksaray 402.404 412.172

Bayburt 80.417 82.274

Karaman 246.672 251.913

Kırıkkale 278.749 286.602

Batman 585.252 599.103

Şırnak 503.236 524.190

Bartın 193.577 198.999

Ardahan 97.096 98.907

Iğdır 194.775 197.456

Yalova 251.203 262.234

Karabük 244.453 248.014

Kilis 136.319 142.541

Osmaniye 527.724 534.415

Düzce 377.610 387.844

Toplam 80.810.525 82.003.882