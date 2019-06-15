İstasyon’a alternatif metrolara bağlantı



BU İKİ KONU BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZIMIZDIR

* Geçen dönemlerden kazandığınız tecrübeleriniz ve seçim öncesi tespitlerinizle Etimesgut’un öncelikli sorun veya sorunları nedir?

Birincisi ulaşım. Bizim 600 bin, Sincan’ın 550 bin civarında nüfusu var. Önümüzdeki 10 yıl içinde iki ilçenin toplamda 2 milyona yakın nüfusu olduğunu göreceğiz. Kent merkezine alternatif yollar açılmasına rağmen ulaşım sorununun çözüldüğünü söyleyemeyiz. Bunun için 2018 yılının ortalarından sonra Büyükşehir Belediyesi ile projelendirdiğimiz İstasyon Caddesi’nin alternatif yolunun yapılması lazım. Bir de Çayyolu ve Sincan metrolarının O (iki hattın birleştirilmesi) şeklinde Etimesgut, Elvan Mahallesi ve Bağlıca üzerinden bağlanması konusu var. Bu iki konu bizim için olmazsa olmazımızdır.





YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA ALTYAPI SORUNLARIMIZ VAR

Nüfusun geldiği alanlar yeni yerleşim alanları. Bu yerleşim alanlarında altyapı sorunlarımız var. Bunun da çözümü yönünde çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz. Diğer bir konu da tüm belediyeler adına söyleyebilirim: Belediyelerde kaynak sorunu var. Belediye mevzuatında belediye gelirlerini artırıcı tedbirlerin alınması ve belediye bütçelerinin de iyi bir denetime tabi tutularak, yerel yönetimlerin güçlenmesini sağlamak gerekir.

* Yeni döneme başlar başlamaz ilk yaptığınız iş ne oldu?

Biz hep, görevlerimizde bulunduğumuz sürelerde hesap verebilir bir yönetim anlayışını hakim kılmaya çalıştık, bunu devam ettiriyoruz. Etimesgut’un çağdaş kent olma yolundaki kararlı yürüyüşünde hem altyapı, hem de üstyapı çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Ekibimiz güzel, kadromuz güzel. Meclisimiz yeni. Önümüzdeki süreçte çok daha etkin bir belediyecilik ve yerel yönetim anlayışının Etimesgut’ta yaşanacağını göreceksiniz.

* Bu dönem öncelik vereceğiniz alanlar hangileri olacak?

1999’da şu hedefi koymuştum: Etimesgut’u kültür ve sanat şehri yapacağım. Çok yol kat ettim. Bu hedefimizden vazgeçmiş değiliz, yeşil bir Etimesgut hedefimizden vazgeçmiş değiliz. 350 civarında park, yeşil alan yaptım. Onlarca orman yaptım. Bunlara aynı tempoyla devam edeceğiz. Biz bugüne kadar yaptıklarımızı yaygınlaştıracağız.

* “Mutlaka yapmamız gerekiyor” dediğiniz proje veya çalışma var mı?

50 bin metrekare alan üzerinde Türkleri Ergenekon’dan çıkartıp, İstiklal Savaşı’nı yaptırıp, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduracak; o süreci heykellerle, rölyeflerle, resimlerle, tanıtım filmleriyle anlatan, 10 bin metrekare müzesi olan büyük bir Türk Tarih Parkı’nı inşa etmeyi düşünüyoruz. Son yılların acımasız hazırlığı alzheimer rahatsızlığı. Yaşlı Gündüz Bakımevi adı altında huzurevimizin bir benzeri olan bu hastaların konaklayacağı projeyi gerçekleştireceğiz.

Etimesgut’u yeşil ve ağaçlandırmış bir Etimesgut yapacağız. Ormanlar yaptım. Buralardaki her bir ağacı büyüme ve bakım konusunda tek tek kontrol ediyorum.





* Başkanlığınızda “En büyük projem oldu veya olacak” dediğiniz çalışma?

Engelsiz Yaşam Merkezi. Bu projeyi hayata geçirdik. Bu merkezimiz, hem engelli için hem de ailesi için çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Rehabilite ediyoruz, meslek öğretiyoruz, eğitim veriyoruz. Engelliyi evinden çıkartıp hayata kazandırıyoruz.

* İlçenizde “Keşke yapılmasaydı veya yapmasaydım” dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?

Biz projelerimizi anlık kararlar vererek yapmadığımız için bütün çalışmalarımızda pişmanlığımız söz konusu olmamıştır. Elbette insanız, hata yapabilirsiniz. Bu durumlarda da muhalefetimiz, mesai arkadaşlarımız veya hizmetinde bulunduğumuz Etimesgutlu hemşerilerimizin uyarı ve ikazlarını göz önünde bulundurarak bu yanlışlardan döndüklerimiz de olmuştur.

“İyi ki yapılmış veya iyi ki yapmışım” dediğiniz bir çalışma ya da proje?

Halk Ekmek Fabrikası’nı iyi ki yapmışım. 20 yıldır hizmet veriyor. 2000’de temelini atıp, 2002’de hizmete açtım. 17 yıldır Etimesgut halkı ucuz, kaliteli ekmek yiyor. Ankara’da 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruş. Şu anda bizim ekmeğimiz ise 70 kuruş. Hem de 250 gram ekmek. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de iyi ki yapmışım.

* “İlk 1 yıl içinde şunları yapacağız” dediğiniz projeler hangisi?

Bağlıca yerleşkemiz var. 60 bin metrekare alan üzerinde içerisinde 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, emekli konağı, kreş, aile yaşam merkezi, kütüphane, hanımlar konağı, cami, kafetarya, belediye spor kulübü, eğitim ve dinlenme tesisleri, ampüte takımı tesisleri ve iki büyük antrenman sahası bulunuyor. Son rötuşlarını yapıp açacağız. Türk Tarih Parkı’nın ihalesini yapacağız.





BÜYÜKŞEHİR’İN BİR BAŞKA PARTİDE OLMASI BENİ ZORLAMAZ

* Belediyede eskiden uyguladığınız ancak yeni dönemde değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Aynı kadro ve ekibimizle devam ediyoruz. Uygulamalarımızda ihtiyaç hasıl olursa değiştiririz ama bizde değişmeyecek tek şey millete hizmette hesapverilebilirlik. Ana yolda değişiklik olmaz da tali yollarda değişiklik olabilir.

* Büyükşehir’in CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum sizi zorlar mı?

Ben burada Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı olarak 3 dönem çalıştım. Büyükşehir’in bugün bir başka partide olması beni zorlamaz. Bizim bünye buna alışık. Biz zaten çalışma stratejimizi, programımızı, Büyükşehir’e göre yapmıyoruz ki. Ankara’da yaşayan 5.5 milyon hemşehrimiz için ilçe belediyeleri başta olmak üzere Ankara Büyükşehir’in de olmazsa olmaz hizmetlerini artırarak devam etmesi, bizim gönlümüzün istediğidir. Mansur (Yavaş) Bey’in sonuç itibarıyla vaatleri ve taahhütleri vardır. Vaat ve taahhütlerini gerçekleştirme adına koyacağı performansa bakacağız. Bizim hiçbir zaman bir Türk milliyetçisi olarak, MHP’nin ortaya koymuş olduğu yerel yönetim anlayışında ‘benden değilse ne yaparsa yapsın, onun önünde bir engel olayım’ anlayışı yoktur. Hizmetin her zaman yanında olmuşuzdur. Hizmet yapacak kimse yanında olur, destek veririz. Siyaseten bazı çalışmalar getirilirse gerekçeler ortaya koyarak karşı duruşumuzu da gösteririz. Elbette ki yanlışa da yanlış edeceğiz.