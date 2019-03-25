Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>İsrafsız ve insaflı yönetim tarzı

Ankara Haberleri: İsrafsız ve insaflı yönetim tarzı

ANKARA HABERLERİ

İsrafsız ve insaflı yönetim tarzı

Hürriyet Haber
25.03.2019 - 09:43Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Adayı Mehmet Özhaseki, “5 yıl boyunca öyle bir yönetim tarzı ortaya koyacağız ki hiç kimse dedikodumuzu yapamayacak. İsrafsız aynı zamanda insaflı bir yönetim tarzı ortaya koyacağız” dedi.

Hürriyet Haber

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçilmesi halinde belediyede 5 yıl boyunca istişare kültürünü hakim kılacağını vurguladı. Dün katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki özetle şunları söyledi:

NİYE ÇABALIYORSUNUZ

“Geldiğimiz nokta itibariyle hakikaten çok moralli, keyifli bir kampanya yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Anketler iki türlü, birisi maniple anketler. CHP’nin yeni yönetiminin yıllardır uyguladığı değişmeyen bir taktiği var. O da algıları idare etme. Epeyce bir yalan anket de yayınladılar. Hâlâ yüzde 10-15 önde diyorlar. O zaman ben de diyorum ki; niye çabalıyorsunuz, niye kan ter içinde kaldınız, niye streslisiniz, keyfinize bakın. Bu taktikleri bir kaç seçimdir böyle. Yaptırdığımız 5-6 tane gerçek ankette biz rakibimizi solladık, yavaş yavaş gidiyoruz. İnşallah sonu hayır olacak.

KİMSE DEDİKODUMUZU YAPAMAYACAK

Ankara’yı 5 yıl sonra başka bir kent olarak göreceğiz. Bundan herkes emin olsun. 5 yıl boyunca öyle bir yönetim tarzı ortaya koyacağız ki hiç kimse dedikodumuzu yapamayacak. İstişare kültürünü hakim kılacağız. İsrafsız aynı zamanda insaflı bir yönetim tarzı ortaya koyacağız. Şeffaflığa önem vererek herkesin rahatsız olduğu şahıs lehine plan tadilatlarının olmadığı bir belediyecilik anlayışı göreceğiz. Herkes bütçeyi görecek, ne kadar olduğunu bilecek. İhalelere kim giriyor, kim çıkıyor, yüzde kaç kırımla alıyor bunu bilecekler. Ankara halkı, belediye neye öncelik veriyor, elindeki bütçeyi hangi alanlarda kullanıyor bunu görsün istiyorum.”

ETKİNLİKLER OLMAZSA HUZUREVİNE DÖNER

Öte yandan Mehmet Özhaseki, önceki gün eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Wonderland Eurasia’yı (Ankapark) gezdi. Parkın büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirten Özhaseki, “Arkadaşlardan öğrendim, bugün (önceki gün) Ankapark’ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, Demek ki Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen ’O nereden çıktı, niye bu yapıldı?’ vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bir şehirde sanat, kültür, spor, eğlence olmalı. Eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanını belediyeler sunar. Bu özellikle bir para karşılığı veya kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirde bu tür etkinlikler olmazsa kocaman bir huzurevine döner” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İsrafsız ve insaflı yönetim tarzı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Mart 2019 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İsrafsız ve insaflı yönetim tarzı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Hastane önemli bir değer

Hastane önemli bir değer

Borçlanmadan hizmet ürettik

Borçlanmadan hizmet ürettik

Çalıştay kentin pusulası olacak

Çalıştay kentin pusulası olacak

İstinat duvarı çözüm bekliyor

İstinat duvarı çözüm bekliyor

3-6 haftada yeni bir oyun üretebiliyoruz

3-6 haftada yeni bir oyun üretebiliyoruz

100 milyon Dolar ihracat hedefi

100 milyon Dolar ihracat hedefi

Müzede bir yıl

Müzede bir yıl

Müziğimin sınırı ya da kalıbı yok

Müziğimin sınırı ya da kalıbı yok

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.