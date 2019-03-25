İsrafsız ve insaflı yönetim tarzı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçilmesi halinde belediyede 5 yıl boyunca istişare kültürünü hakim kılacağını vurguladı. Dün katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki özetle şunları söyledi:

NİYE ÇABALIYORSUNUZ

“Geldiğimiz nokta itibariyle hakikaten çok moralli, keyifli bir kampanya yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Anketler iki türlü, birisi maniple anketler. CHP’nin yeni yönetiminin yıllardır uyguladığı değişmeyen bir taktiği var. O da algıları idare etme. Epeyce bir yalan anket de yayınladılar. Hâlâ yüzde 10-15 önde diyorlar. O zaman ben de diyorum ki; niye çabalıyorsunuz, niye kan ter içinde kaldınız, niye streslisiniz, keyfinize bakın. Bu taktikleri bir kaç seçimdir böyle. Yaptırdığımız 5-6 tane gerçek ankette biz rakibimizi solladık, yavaş yavaş gidiyoruz. İnşallah sonu hayır olacak.

KİMSE DEDİKODUMUZU YAPAMAYACAK

Ankara’yı 5 yıl sonra başka bir kent olarak göreceğiz. Bundan herkes emin olsun. 5 yıl boyunca öyle bir yönetim tarzı ortaya koyacağız ki hiç kimse dedikodumuzu yapamayacak. İstişare kültürünü hakim kılacağız. İsrafsız aynı zamanda insaflı bir yönetim tarzı ortaya koyacağız. Şeffaflığa önem vererek herkesin rahatsız olduğu şahıs lehine plan tadilatlarının olmadığı bir belediyecilik anlayışı göreceğiz. Herkes bütçeyi görecek, ne kadar olduğunu bilecek. İhalelere kim giriyor, kim çıkıyor, yüzde kaç kırımla alıyor bunu bilecekler. Ankara halkı, belediye neye öncelik veriyor, elindeki bütçeyi hangi alanlarda kullanıyor bunu görsün istiyorum.”

ETKİNLİKLER OLMAZSA HUZUREVİNE DÖNER

Öte yandan Mehmet Özhaseki, önceki gün eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Wonderland Eurasia’yı (Ankapark) gezdi. Parkın büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirten Özhaseki, “Arkadaşlardan öğrendim, bugün (önceki gün) Ankapark’ı ziyaret eden sayısı tam 980 bin kişi. Ciddi bir rakam, Demek ki Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Bazen ’O nereden çıktı, niye bu yapıldı?’ vesaire diyenler, sadece evlerinden işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bir şehirde sanat, kültür, spor, eğlence olmalı. Eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanını belediyeler sunar. Bu özellikle bir para karşılığı veya kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirde bu tür etkinlikler olmazsa kocaman bir huzurevine döner” diye konuştu.