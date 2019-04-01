İskitler’de aynı manzara

Hürriyet Ankara, cuma günü Afgan uyruklu 5 atık toplayıcının yangın faciası sonucu hayatını kaybettiği İskitler’deydi. İlk kazmanın vurulmasının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen çalışmalar tamamlanamadığı için metruk bir alana dönüşen Merkezi İş Alanları’ndaki (MİA) çevre kirliliği ve kontrolsüz atık depolama işleri devam ediyor. Metruk binalara yerleşen atık toplayıcıları ile Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afgan ve Suriyeli mülteciler, işgal ettikleri binalarda hayatlarını sürdürüyor.

ÇÖPLÜĞE DÖNMÜŞ DURUMDA

Daha önce, yaşanan fuhuş ve hırsızlık olaylarıyla da gündeme gelen bölge çöplüğe dönmüş durumda. Metruk binalarda yaşayan atık toplayıcılar, çek çek adı verilen tekerlekli araçlarla ve kamyonetlerle topladıkları kağıt ve plastik atıkları bölgeye getiriyor. Etrafı branda ve çinko levhalarla çevrilerek depolama alanına dönüştürülen alanlarda toplanan atıklar, kurulan derme-çatma fabrikalarda geri dönüştürülüyor. Geri dönüştürülemeyen atıklar ise gelişigüzel alanlarda yakılıyor ya da olduğu yerde bırakılıyor.

NE TEMİZLİK NE ASAYİŞ VAR

Esnaf ise yaşananlara tepki gösteriyor. Adını vermek istemeyen bir esnaf, “Vergi yok, kira yok. İstedikleri yeri çevirip depolama alanı ya da fabrika olarak kullanıyorlar. Çöpler rastgele bırakıldığı için havada uçuşuyor. Kim olduğu, nereden geldiği bilinmeyen yabancı uyruklu insanlar yaşıyor. Daha önce de defalarca şikâyette bulunduk ama ne bir temizlik ne de bir asayiş uygulaması yapıldı. Beş kişi öldü, hala değişen bir şey yok” ifadelerini kullandı.

5 İŞÇİ YANGIN KURBANI

İskitler Ata Sanayi’de, Afgan uyruklu ve Suriyeli mültecilerin atık depolama alanı ve yatakhane olarak kullandıkları metruk binada, cuma günü yangın çıktı. Yangın sebebiyle Afgan uyruklu 5 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürerken, iki kişi gözaltına alındı.