Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>İskitler’de atık temizliği

Ankara Haberleri: İskitler’de atık temizliği

ANKARA HABERLERİ

İskitler’de atık temizliği

Hürriyet Haber
22.05.2019 - 09:08Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan metruk binaları usulsüz olarak atık toplama alanı olarak kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Hürriyet Haber

Şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar, bölgeden toplanarak Altındağ Gicik’te bulunan döküm alanına gönderildi. Büyükşehir’e ait 3 iş makinesinin ve 30 kamyonun toplam 2 bin 500 ton atığı topladığı operasyona, Çevik Kuvvet Polisi de destek verdi. Usulsüz, izinsiz ve uygunsuz şartlarda her türlü atığın toplanmasına veya depolanmasına fırsat verilmeyeceğini ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Zabıta yetkilileri, “İskitlerde daha önce 355 tane metruk yapı yıkıldı. Buradaki çevre temizliğini tamamlayıp tekrar kirlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra Büyük Sanayi ve Yeni Sanayi Bölgesi’nde de çalışmalara başlanacak” bilgisini verdiler.

İskitler’de atık temizliği

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İskitler’de atık temizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İskitler’de atık temizliği haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Arı yoksa hayat yok

Arı yoksa hayat yok

İlk ziyaret Patipark’a

İlk ziyaret Patipark’a

Vizörde kuşlar

Vizörde kuşlar

Siteler’i canlandırmak için komite kurulacak

Siteler’i canlandırmak için komite kurulacak

Ağaçlarda burs yetişiyor

Ağaçlarda burs yetişiyor

Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

Numune de taşınıyor

Numune de taşınıyor

Komedi oynamak istiyorum

Komedi oynamak istiyorum

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.