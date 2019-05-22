İskitler’de atık temizliği

Şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar, bölgeden toplanarak Altındağ Gicik’te bulunan döküm alanına gönderildi. Büyükşehir’e ait 3 iş makinesinin ve 30 kamyonun toplam 2 bin 500 ton atığı topladığı operasyona, Çevik Kuvvet Polisi de destek verdi. Usulsüz, izinsiz ve uygunsuz şartlarda her türlü atığın toplanmasına veya depolanmasına fırsat verilmeyeceğini ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Zabıta yetkilileri, “İskitlerde daha önce 355 tane metruk yapı yıkıldı. Buradaki çevre temizliğini tamamlayıp tekrar kirlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra Büyük Sanayi ve Yeni Sanayi Bölgesi’nde de çalışmalara başlanacak” bilgisini verdiler.







