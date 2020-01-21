İşkenceci haraç çetesine darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, İskitler semtinde haftada 3 gün kurulan ikinci el giyim ve kıyafet pazarında tezgâh açmak isteyen kişilerden haraç toplandığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda yaklaşık 8 ay süren soruşturma sonunda, söz konusu suç örgütünün elebaşı ve üyelerinden oluşan 9 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen ekipler, pazar yerine ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı, firari bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin, pazar yerinde tezgâh açan kişilerden zorla 50 ila 100 lira arasında para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattırdıkları belirtildi. Şüphelilerin ayrıca, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgâh için haraç vermeyen kişileri kahvehanenin alt katındaki özel bölümde kıyafetlerini çıkardıktan sonra sopalarla dövdükleri ve saçlarını kestikleri tespit edildi. Şüphelilerin, kayda aldıkları görüntülerle haraç vermek istemeyen diğer kişileri de tehdit ettikleri belirlendi.

40 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Operasyonda yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, alacakların yazıldığı ajanda ve oyun pulları ile işkencelere ilişkin görüntü kayıtları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden şikâyetçi olan 40 kişinin ifadelerine başvuruldu. Pazar esnafından İ.B., 3 yıldır açtığı tezgâhta ekmek parası için ikinci el eşya sattığını söyledi. İ.B. şunları kaydetti:

"Her hafta 20 lira, 30 lira, tezgâhın büyüklüğüne göre yeri geliyor, 50 lira yer parası veriyorum. 10 liralar, 20 liralar azımsanıyor. Kazanamıyoruz zaten. Gece 02.00'lerde geliyoruz ancak yer buluyoruz. 1 liraya malzeme satıyoruz, 100 lira kazanıyoruz. Çay parası, yemek parası derken elimizde 3-5 kuruş kalıyor."