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Ankara Haberleri: Isıtıcı yakmış

ANKARA HABERLERİ

Isıtıcı yakmış

AA
26.01.2019 - 15:20Son Güncelleme :

Ankara İtfaiyesi, Siteler’de bir mobilya atölyesinde 16 ocakta çıkan ve 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği yangının, elektrikli ısıtıcının ısınan kablosunun yanmasından kaynaklandığını açıkladı.

AA

Siteler’de bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili rapor açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, yangının elektrikli ısıtıcının ısınan kablosunun yanmasından kaynaklanarak başladığı açıklandı. Raporda, diğer katlara sadece dönerli merdivenden çıkıldığı, başka bir merdiven ve yangın kaçış yolunun bulunmadığı belirtildi.

BACA GÖREVİ YAPMIŞ

Raporda, “Merdiven boşluğunun baca görevi yaptığı için yangının diğer katlara sirayet ettiği, katlar arasında kauçuk ya da yapıştırıcı kimyasalların buharlaşmasını engellemek amacıyla bina içerisinde herhangi bir havalandırma tertibatının bulunmadığı, bu koşulların yangının büyümesine sebebiyet verdiği tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

KATLARA HIZLA YAYILDI

Kablo izolasyonunun eriyerek ham ve üretimi bitmiş mamullerin üzerine damlaması sonucu yandığının vurgulandığı raporda, maddelerin sünger ve ahşap olması nedeniyle yangının binanın tüm katlarına hızla yayıldığı, duman içerisinde kalan 5 Suriyelinin de öldüğü kaydedildi. Rapora göre, ekipler üçüncü kata girdiklerinde 5 Suriyeliden 3'ünün bir arada üst üste kauçuk sünger istifleri yanında, 2 kişinin de onlardan bir metre uzaklıkta dumandan etkilenerek ayrı yerlerde yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Isıtıcı yakmış hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ocak 2019 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Isıtıcı yakmış haberi güncellenecektir.

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