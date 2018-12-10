Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>'Işıklar koşar adım geçmeye zorluyor'

Ankara Haberleri: 'Işıklar koşar adım geçmeye zorluyor'

ANKARA HABERLERİ

'Işıklar koşar adım geçmeye zorluyor'

Hürriyet Haber
10.12.2018 - 15:06Son Güncelleme :

Kızılay’da 6 Aralık’ta yaşanan kazayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, kazanın olduğu noktadaki trafik ışıklarının sağlıklı bir insanı dahi koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmeye zorladığını öne sürdü.

Hürriyet Haber

 

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Kızılay’da 6 Aralık’ta EGO otobüsünün yaya geçidinden karşıya geçen vatandaşlara çarptığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Odadan yapılan açıklamada, kazanın olduğu noktadaki trafik ışıklarının sağlıklı bir insanı dahi koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmeye zorladığı öne sürüldü. “Kazanın yaşanmasının temel nedenlerinden birinin yayalar için çok kısa tutulan geçiş süresi olduğu açıktır” denilen açıklama şu tespitler yer aldı:

SAATTE 5 BUÇUK KM HIZ GEREKİYOR

“Kazanın yaşandığı kavşakta yaptığımız inceleme sonucu 42 metre uzunluğundaki yaya geçidi için, yayalara yanan yeşil ışık süresinin yalnızca 28 saniye olduğu, buna karşılık yayalar için kırmızı ışık süresinin ise tam 110 saniye olduğu görülmektedir. Ufak bir hesaplamayla söz konusu geçitte yayaların karşıdan karşıya geçebilmesi için saatte 5.5 km/hız ile yürümesi gerekmektedir. Sağlıklı bir insanın ideal koşullarda ortalama yürüme hızı 5 km/saat iken, yaşlılar, engelliler ve çocuklarda bu hız daha da düşmektedir. Başka bir deyişle kazanın yaşandığı ve Ankara’nın yaya yoğunluğunun en yüksek olduğu merkezi kavşakta trafik ışıkları, sağlıklı bir insanı dahi koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmeye zorlamaktadır.

KIRMIZIDA GEÇMEK OLAĞAN OLMUŞ

Buna karşılık yayalar karşıdan karşıya geçememeleri durumunda yaklaşık dört katı bir süre kırmızı ışıkta beklemek durumunda kalıyor. Bu durum yayaların ‘sabırsız’ bir şekilde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmelerini olağan hale getirmiştir. Bu sinyalizasyon sistemiyle, bugüne kadar herhangi bir kaza yaşanmaması adeta mucize olarak tanımlanabilir. Kaza sırasında kavşakta Sıhhiye yönündeki araçlar için kırmızı ışık yandığı, ancak ters taraf olan Kavaklıdere istikametindeki araçlar için ise kırmızı ışığın 9 saniye sonra yandığı görülmektedir. Kaza da bu 9 saniye içerisinde yaşanmıştır. Otobüsün kavşakta yaya geçitlerinin bulunması sebebiyle yavaşlaması gerekirken, kırmızı ışığa yakalanmamak için oldukça hızlı bir şekilde ilerlemesi de durmasını zorlaşmıştır.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 'Işıklar koşar adım geçmeye zorluyor' hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2018 tarihinde saat 15 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 'Işıklar koşar adım geçmeye zorluyor' haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri (7)

Yerel haberler

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri (6)

Yerel haberler

TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri (5)

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında kavga çıktı / FOTOĞRAFLAR

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kavga çıktı / FOT...

Yerel haberler

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kavga çıktı (1)

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu / FOTOĞRAF

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİT BAŞKANI FİDANI KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİT BAŞKANI FİDAN'I KABUL ETTİ

Yerel haberler

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli...

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

11 Aralık 2018, Salı
  • İmsak
    06:23
  • Guneş
    07:53
  • Öğle
    12:48
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:31
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.