'Işıklar koşar adım geçmeye zorluyor'

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Kızılay’da 6 Aralık’ta EGO otobüsünün yaya geçidinden karşıya geçen vatandaşlara çarptığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Odadan yapılan açıklamada, kazanın olduğu noktadaki trafik ışıklarının sağlıklı bir insanı dahi koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmeye zorladığı öne sürüldü. “Kazanın yaşanmasının temel nedenlerinden birinin yayalar için çok kısa tutulan geçiş süresi olduğu açıktır” denilen açıklama şu tespitler yer aldı:

SAATTE 5 BUÇUK KM HIZ GEREKİYOR

“Kazanın yaşandığı kavşakta yaptığımız inceleme sonucu 42 metre uzunluğundaki yaya geçidi için, yayalara yanan yeşil ışık süresinin yalnızca 28 saniye olduğu, buna karşılık yayalar için kırmızı ışık süresinin ise tam 110 saniye olduğu görülmektedir. Ufak bir hesaplamayla söz konusu geçitte yayaların karşıdan karşıya geçebilmesi için saatte 5.5 km/hız ile yürümesi gerekmektedir. Sağlıklı bir insanın ideal koşullarda ortalama yürüme hızı 5 km/saat iken, yaşlılar, engelliler ve çocuklarda bu hız daha da düşmektedir. Başka bir deyişle kazanın yaşandığı ve Ankara’nın yaya yoğunluğunun en yüksek olduğu merkezi kavşakta trafik ışıkları, sağlıklı bir insanı dahi koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmeye zorlamaktadır.

KIRMIZIDA GEÇMEK OLAĞAN OLMUŞ

Buna karşılık yayalar karşıdan karşıya geçememeleri durumunda yaklaşık dört katı bir süre kırmızı ışıkta beklemek durumunda kalıyor. Bu durum yayaların ‘sabırsız’ bir şekilde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmelerini olağan hale getirmiştir. Bu sinyalizasyon sistemiyle, bugüne kadar herhangi bir kaza yaşanmaması adeta mucize olarak tanımlanabilir. Kaza sırasında kavşakta Sıhhiye yönündeki araçlar için kırmızı ışık yandığı, ancak ters taraf olan Kavaklıdere istikametindeki araçlar için ise kırmızı ışığın 9 saniye sonra yandığı görülmektedir. Kaza da bu 9 saniye içerisinde yaşanmıştır. Otobüsün kavşakta yaya geçitlerinin bulunması sebebiyle yavaşlaması gerekirken, kırmızı ışığa yakalanmamak için oldukça hızlı bir şekilde ilerlemesi de durmasını zorlaşmıştır.”