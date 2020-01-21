Işıklandırma değer katacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ankara Kalesi’nin duvarlarını ışıklandırmak için başlattığı çalışmalara bölge esnafından destek geldi. Işıklandırma çalışmalarıyla ilgili esnafın ortak görüşü ‘kaleye değer katacak’ yönünde oldu. ABB’nin yürüteceği korkuluk çalışmalarıyla ilgili ise esnaftan, “Yapılması şart ama kapılar tamamen kapatılmadan bölüm bölüm çalışmalar yapılsın” önerisi geldi. Hürriyet Ankara dün Ankara Kalesi’nde esnafa ABB’nin ışıklandırma ve korkuluk çalışmalarıyla ilgili görüşlerini sordu, vatandaşlar önerilerini şöyle sıraladı:

TASARIMI TARİHE UYGUN OLMALI

Ankara Kalesi’nin Hisar Kapısı’nın girişindeki ilk dükkanın sahibi olan Dijan Katı, üretilecek korkuluğun tarihi değerlere uygun olarak tasarlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Korkuluğun tasarımı oldukça önemli. Turistik ve tarihi değeri koruyacak yapıda olmalı. Korkulukların yapım aşamasında kale kapatılırsa esnaf iş yapamaz duruma geliyor. Bunu önceden yaşadık. Korkuluk inşaatı bölüm bölüm tamamlanmalı. Belki o sırada bekçiler görevlendirilerek, çalışmalar sırasında oluşacak tehlikelere karşı uyarı yapabilir” dedi.

SURLARDAKİ TEMİZLİK UNUTULMAMALI

Duyarsız ziyaretçiler tarafından tarihi surların kirletiliğine dikkat çeken Serdar Demir ise şunları söyledi: “Işıklandırma değerli bir çalışma, korkuluklar da muhakkak yapılmalı. Ancak en büyük eksiklik kale surlarına çıktığımız zaman gözümüze çarpıyor. Temizlik şart, halen pis kokular ve atıklar mevcut. Şehirdeki önemli festivallerin bir kısmını buraya taşıyabiliriz. Ankara Kalesi kapanınca işler çok düşmüştü. Bu yüzden kapatmak yerine çalışmaları bölüm bölüm tamamlamalıyız.”

KAMERA SİSTEMİ KURULMASI GEREKLİ

Osman Balatekin de güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini belirterek, ”Surlardan düşen ve hayatını kaybeden insanlar oldu. Bu, uzun zamandır ciddi bir sorun. Özellikle surların çevresinin korkuluklarla kapatılması lazım. Güvenlik görevlisi de olması gerekiyor. İnsan sirkülasyonu çok fazla, mutlaka kamera sistemi kurulmalı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bizlerden gelip yapılacak projelerle ilgili bilgi almaya başladı. Böyle devam ederse sorunları kimseyi mağdur etmeden çözeceğiz. Turist buraya çekecek her projeyi destekliyoruz” dedi.

İÇ AYDINLATMADAKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ

53 yıldır Ankara Kalesi’nde enaflık yapan Fahrettin Deniz, kale içerisinde sokak aydınlatma lambalarının bazılarının çalışmadığı belirterek, “Duvarların ışıklandırılması değer katacaktır. Ama normal ışıklandırmamızda da (Kale içindeki aydınlatma lambaları) sorun var. Buraları da tamamlayalım. Güvenlik önlemleri de sadece korkulukla sınırlı değil. Ancak çalışmalar sırasında kale kesinlikle kapatılmamalı. Kapatıldığında yaşanan ortada” diye konuştu.

ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ YAPILMALI

Satılmış Sütçüoğlu ise, “Büyükşehir veya Altındağ Belediyesi Ankara Kalesi’ni görünür kılmak için ulaşımı kolaylaştırır, ücretsiz servis uygulaması başlatırsa buranın değeri pek çok çevre tarafından tanınır. Korkuluk önemli, aydınlatmada bunlara ek yenilikler de yapılmalı. Çalışmalar kapsamında benzer yenilikler de bekliyoruz” sözleriyle taleplerini dile getirdi.

CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLADIK

Hürriyet Ankara dün ‘İşte Böyle Işıldayacak’ başlığıyla Ankara Kalesi’nde yapılacak aydınlatma ve korkuluk çalışmalarını duyurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, aydınlatmanın yanı sıra güvenliği artıracak projeleri de hayata geçireceklerini belirterek, yapılacak korkuluklar hakkında, “Kaleye gelen ziyaretçilerin de can güvenliğini sağlayacak şekilde hazırladığımız projenin ihalesini yaptık ve şu anda imalatları bitmek üzere. Zindan kale burçlarının duvarlarına ayrıca korkuluk imalatı yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) tarihi Ankara Kalesi’ni ışıklandırmak için başlattığı çalışmalar tamamlandığında, kale surları, kurulacak aydınlatma sistemiyle özel günlerde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi renklere bürünecek. Ankara’da büyükelçiliği olan ülkelerin özel günlerinde ise Ankara Kalesi’nin dış duvarlarına ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak.