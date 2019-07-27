İş hayatına hazır mühendis yetişecek

Aydın ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, düzenledikleri basın toplantısında, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek üniversitenin kuruluş amacı ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Aydın, üniversitenin, bir sanayi bölgesinin içinde yer alarak buradaki birikimden istifade edecek ilk teknik üniversite olması sayesinde Ankara'yı ve Türkiye'yi dönüştürecek nitelikte insan kaynağını ortaya çıkaracağını dile getirdi. Yülek de ülkelerin içinde bulunduğu değişimin temelinde teknoloji ve sanayi üretiminin yer aldığına işaret ederek, üretime odaklanan teknik eğitimle Türkiye'yi bu yarışta yukarıya taşımayı hedeflediklerini söyledi. Üniversite eğitimi aldığı sırada uygulamayla birlikte iş hayatına hazır ve üretebilen mühendis yetiştireceklerini belirten Yülek, şunları kaydetti:



SANAYİ HAVZASINDA ÜNİVERSİTE

"Dünyanın en zengin ülkelerinin, en sanayileşmiş ülkeleri olması bir tesadüf değil. OSTİM Teknik Üniversitesi bir sanayi havzasında kurulmasıyla bildiğimiz kadarıyla dünyada tek. Biz bunu yeni nesil veya girişimci üniversite kavramıyla açıklıyoruz. Bu da hayatın merkezinde konumlanması bakımından toplumun dışında ve biraz üstünde. 'Üniversite-sanayi iş birliği' sevdiğimiz bir kavram ama bizim farkımız, öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren OSTİM ekosistemi içinde yer alan TUSAŞ'tan ASELSAN'a kadar geniş yelpazedeki sanayi üretiminin bulunduğu ortamın içine sokmak olacak."