İş gücü olarak görmek istemiyoruz

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın ev sahipliğinde Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e önemli açıklamalar yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye genelinde çocukların çalıştırılmasına ve dilendirilmesine yönelik sıkı bir denetim yaptıklarını kaydetti. Ülke çapında 132, Ankara’da ise 4 mobil ekibin sürekli sahada olduğunu anlatan Bakan Selçuk, “Sokakta, trafik ışıklarında veya tarım işçisi olarak çalıştırılan tüm çocuklarla ilgili gerekli sosyal müdahaleyi yapıyoruz” dedi. Bakan Selçuk, Ankara’da bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili özetle şunları söyledi: “Okul çağında, oyun çağında olması gereken göz bebeklerimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızı iş gücü piyasasında görmek istemiyoruz. Çocukların çalıştırılmasına, dilendirilmesine, kullanılmasına her daim karşıyız. Vatandaşın da bilinçli olması lazım. Böyle bir durum olduğunda bize derhal haber vermeleri gerekiyor. Belediye, kolluk, sağlık ve eğitim çalışanlarının katılımı sağlanarak oluşturulan 132 mobil ekibimiz ile sokakta, trafik ışıklarında veya tarım işçisi olarak çalıştırılan tüm çocuklarla ilgili gerekli sosyal müdahaleyi yapıyoruz.

EKİPLERİMİZ SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEK

Programın başladığı 2017 yılı haziran ayından bugüne kadar 18 bin 516 çocuğa ulaştık. Mobil ekipler tarafından yapılan alan taraması ile tespit edilen çocukların; sokakta yaşama-çalıştırılma veya dilendirilme nedenlerini araştırıyoruz, çocuk ve aileyi uygun sosyal hizmet ve yardımlara yönlendiriyoruz. Eğitim çağında kalan ve okula devam etmeyen çocukları eğitim-öğretim sistemine kazandırıyor, örgün eğitim çağını tamamlamış çocukları mesleki eğitime yönlendiriyoruz. Korunma ihtiyacı içinde olan çocukları ihtisas kuruluşlarımızda korunma altında alarak çocuk ve ailesine psiko sosyal destek hizmeti veriyoruz. Aile yanına döndürülen çocuklarımızı ise ‘Çocuklar Güvende Programı’ kapsamına alarak 3’er aylık dönemlerle izlemelerini yapıyoruz. Ankara’da 4 adet mobil ekibimiz sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili gerekli sosyal müdahaleyi yapmak üzere görev yapıyor. Bugüne kadar 983 çocuğa ulaşarak uygun sosyal hizmet ve yardımlara yönlendirdik. Mobil ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek.”

340 KAPASİTEYE SAHİP 9 KADIN KONUKEVİ

Kadın konukevleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Selçuk şöyle devam etti: “Ankara’da 4’ü bakanlığımıza, 4’ü belediyelere ve biri Göç İdaresi’ne bağlı olmak üzere toplam 9 kadın konukevi, toplam 340 kapasite ile hizmet vermekte. Kadın konukevlerinde kalan kadınlarımız ve beraberindeki çocuklarımıza, barınma, sorunlarının incelenmesi ve giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapıyoruz. Kadın ve çocuklara doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, psikolojik destek, hukuki destek, tıbbi sağlık desteği, eğitim desteği, geçici maddi yardım, harçlık, kreş, mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi alanlarda destek sunuyoruz. Sağladığımız meslek edinme kursları aracılığıyla birçok kadınımızı meslek sahibi yapmış durumdayız. Onların gelişimine şahit olmak, yaşadıkları zorlukları atlatarak normal hayatlarına dönmelerini görmek inanın bizleri çok mutlu ediyor. Ankara’da 138 çocuk evinde 670 çocuk, 3 Çocuk Evleri Sitesi’nde 628 çocuk, 3 Çocuk Destek Merkezi’nde ise 120 çocuk olmak üzere bin 418 çocuğumuz bulunmakta. Ankara’da çocuklarımızın sosyal hayata katılımı kapsamında çeşitli faaliyetler de düzenlenmekte. ”

ABB KAPATINCA 47 ÇOCUĞA SAHİP ÇIKTIK

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse arasında tansiyonun yükselmesine neden olan ‘çocuk koruma evlerinin kapatılması’ konusuna da değinen Bakan Selçuk şöyle konuştu: “O çocukları da takip ettik, müdahale ettik. Toplam 47 çocuk vardı. Bir kısmına bakım tedbiri, bir kısmına koruma tedbiri konuldu. Bir kısmına psikolojik, bir kısmına da maddi destek verdik. Ama hepsine sahip çıktık. Burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ekonomik olmadığı gerekçesiyle sonlandırdı. Biz de çocuklara sahip çıktık. Belediyeler kendi bölgelerinde sosyal hizmet sunmakla yükümlüler. Engelli merkezi de, konuk evi de, huzur evi de açıyorlar. Ama sürdürülebilir olanları çok değil. Açmak, sürdürmek, bakım personeli bulmak, devletin dışında çok zor bir şey. Bakıyorum belediyelerin çoğu devlete bunu tekrar vermek için uğraşıyor. Sürdürülebilir kılmak kolay bir şey değil. Biz kadın konuk evleri açmalarını da teşvik ediyoruz.”