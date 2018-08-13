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Ankara Haberleri: İpek gibi festival

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İpek gibi festival

Hürriyet Haber
13.08.2018 - 16:57Son Güncelleme :

Başkent’e 162 kilometre uzaklıktaki Nallıhan, dört gün sürecek kültür-sanat festivalinde ünlü sanatçıları ağırlayacak, ipek iğne oyalarını tanıtacak.

Hürriyet Haber

İpek Yolu üzerinde bulunan, ‘ipek iğne oyalarının Başkenti’ olarak bilinen ve doğal güzellikleri ile tanınan Nallıhan, 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ‘Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali’ için gün sayıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Nallıhan Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği festivalde çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri, dans gösterileri ve konserler yer alacak. Pop müzik sanatçısı Merve Özbey de sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek.

İĞNE OYALARI BEĞENİYE SUNULACAK

İpek iğne oyaları, dokumaları ve kıyafetleri de vatandaşların beğenisine sunulacak. Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olan ipek iğne oyasının unutulmaması için bu festivali düzenlediklerini belirten Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, tüm Ankaralıları festivale davet etti. Sportif faaliyetlerle de renklenecek olan festivalin sürprizlerinden biri de balon turu olacak. Hem festival hem de Nallıhan’ın eşsiz manzarası, gökyüzünden de izlenebilecek. Konserler kapsamında ünlü sanatçılar da Nallıhanlılarla buluşacak. 16-17-18 Ağustos’ta Türküğ Türk Yurdu Müzik Topluluğu’nun yer alacağı konser programı ise şöyle:

16 Ağustos 21.30: Fatih Demirhan

16 Ağustos 22.30: Elif Buse Doğan

17 Ağustos 20.30: Sercan

17 Ağustos 22.00: Merve Özbey

18 Ağustos 20.30: Nur Yoldaş

18 Ağustos 21.30: Mustafa Kemal Şimşek

19 Ağustos 20.30: Çiğdem Gürdal

19 Ağustos 21.30: Ömer Faruk Bostan

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İpek gibi festival hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İpek gibi festival haberi güncellenecektir.

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