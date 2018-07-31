İnternet oyunlarında çocuklar tehdit altında

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sibel Küçükbağ, yürüttükleri çalışmada internet oyunlarının çocuk istismar vakalarını artırdığını söyledi. Çocuk istismarı, korunma yöntemleri ve sıklığını belirleme konusunda yaklaşık 10 yıldır çalışma yürüttüklerini belirten Sibel Küçükbağ, istismar vakalarının ortaya çıkarılmamasının bu vakaların tekrarlanmasına neden olduğunu, istismarın gerçekleşmeden temel tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Küçükbağ, en az anaokulu düzeyinde 4-6 yaş grubundaki çocuklara istismardan korunma eğitimi verilmesi gerektiğini, bu eğitimlerin vakaları yüzde 50 azalttığını kaydetti. Küçükbağ, yaptıkları araştırmada çocuk istismar vakalarındaki artışın ev ve cep telefonlarındaki denetimsiz internet olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

CİDDİ CİNSEL MESAJLAR VAR

“Şu an yürüttüğümüz çalışmada maalesef internet oyunlarının çocuk istismar vakalarını artırdığını gördük. Arama motorlarında çok basit çocuk oyunu, ‘Barbie’ oyunu diye girdiğiniz oyunlar içerisinde çok ciddi cinsel mesajlar var. Bunlarla bile çocuk tehdit altında. Özellikle ceplerimize kadar giren internet teknolojisi, küçük, ergen ve genç çocukların internete çabuk ulaşabilmesi önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle çocuk pornografisi çok fazla yaygın. Bunun indirilmesi, tıklanması her ne kadar kanuni olarak tedbirler alınsa da bazı istismar vakaları var karşılaştığımız.”

AİLELER RİSKLERİN FARKINDA DEĞİL

Araştırmada, çocukların yüzde 80’inden fazlası ‘internette zorbalıkla karşılaştıklarını’ beyan ediyor. Anne ve babalara ‘sizce çocuklarınız internet üzerinden zorbalıkla karşılaş mıdır?’ diye sorduğumuzda ise yüzde 90’dan fazlası ‘hayır’ karşılığı veriyor. Bu da demek ki anne ve babalar gerçekten çocuklarını bu konuda denetleyemiyor ama şöyle de bir şey var, bu çocukların büyük bir çoğunluğu cep telefonu üzerinden internet erişimi sağlıyorlar. Bu da ciddi bir denetim problemi getiriyor ebeveynler için. Güvenli internet kullanımı konusunda da hem anne babalara hem de çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor.”