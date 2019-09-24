İnsanlar araçların önde olmadığı Ankara’yı özlemiş

Ankara’yı insan odaklı şehir haline getirmek istediklerini belirten Başkan Yavaş, şunları söyledi: “Ankara’da hayata geçirilecek 56 kilometrelik bisiklet yolu projesinin teknik çalışmalarına başladık. Bir yıl içerisinde Ümitköy’den, Tandoğan’a kadar olan pilot projenin inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. Bu pilot proje bizim için ilk adım olacak. Bu güzergahtaki karbonmonoksit oranlarını dahi hesaplıyoruz. Bisiklet yol ağını tüm Ankara’ya yaymak için Dünya Bankası’ndan kredi talebimiz oldu. Kabul edilirse tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz. Ankara’da elektrikli bisiklet işleteceğiz. İlk aşamada pilot güzergahta 17 istasyonda 400 bisikletle hizmet vereceğiz. Müjdemiz olsun, bugünden itibaren bisiklet aparatlı EGO otobüslerimiz hizmetinizde. Bir yıl içerisinde toplam 700 otobüsümüzü bisiklet taşımaya uygun hale getireceğiz. Yürüyüşle bir farkındalık yaratmak istedik. Halk da çok memnun gördüğüm kadarıyla. İnsanlar, yaya ve bisikletliyken araçların önde olmadığı bir Ankara’yı özlemiş.”

6 AYDIR BELEDİYENİN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ

Öte yandan dün katıldığı bir televizyon programında yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Yavaş özetle şunları söyledi: “6 aydır hala belediyenin röntgenini çekiyoruz. Önemli olan öncelikle vatandaşa karşı şeffaf olmak. Park ve bahçelerle ilgili ihaleleri de kaldıracağız mümkün olduğu kadar. Lavanta ektireceğiz mesela. Çünkü çimlerle bir türlü baş edemiyorsunuz. Hava sıcak olursa kuruyor. Ayrıca bunlara harcadığınız su ekolojiyi bozuyor. Onun yerine daha çok yonca, lavanta gibi Ankara’nın iklimine uygun bitkileri satın alacağız.” Belediyedeki bin 953 olan araç sayısını bin 252’ye düşürdüklerini belirten Yavaş şöyle devam etti: “Türkiye’de ilk kez şöyle bir şey yapacağız. Makam araçlarını, hangi plakayı kimin kullandığını internetten yayınlayacağız. Herkes kimin kullandığını görsün, şikayet edeceklerse etsinler. Acemiliğimiz olabilir, bir takım eksikliklerimiz olabilir. Biz bunları kabul ediyoruz ve bir şeyi geciktirdiğimiz zaman hemen vatandaştan özür dileyen tabelaları da asıyoruz.”