Ankaralı olmanın Ankara’da doğmakla eş değer olmadığını belirten Özhaseki, “İnsan bu şehre değer katmakla Ankaralı olur” dedi. Özhaseki özetle şunları söyledi:

ÖNÜMÜZDE ŞİMDİ FIRSAT VAR

“Çankaya denilince aklımıza Gazi Mustafa Kemal’in hatırası gelir. Çankaya denilince zenginlik, biraz daha kıymetli elit bir semt akla gelirdi. Şimdi bu pozisyonunu size göre sürdürüyor mu? Hayır cevabını duyuyorum. Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Belediye hizmetleri hakkıyla verilmezse, projeler hakkıyla ortaya konulmazsa, sadece ideolojik takıntılı bir tavır içerisinde bir belediyecilik faaliyeti yürütülürse elbetteki bir semt değerini kaybeder. Tam tersi olursa orada kıymet olur, orada yaşayanlar yaşamaktan keyif alırlar. Belediye ile bütünleşme olur, sonra da hizmetler ardı arkasına yağmaya başlar ve insanlarda yaşadığı yerden huzur bulurlar, mutlu olurlar. Önümüzde şimdi fırsat var, Büyükşehir ile ilçe belediyemizin kol kola gireceği, bu fakir kardeşinizle Amber hanımın (AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı) kol kola girip orada sizlere hizmet edeceği bir dönem.

HER ALANDA BİRİNCİ OLABİLİR

Ankaralı olmak Ankara’da doğmakla eş değer değildir. Bu şehre hizmet etmekle eşdeğerdir. İnsan bu şehre değer katmakla Ankaralı olur. Önemli olan yaptığınız işi severek ve benimseyerek şehre hizmet edebilmek. Ankara’mız başkent, herkes dışarıdan bakınca zanneder ki burası bürokrasinin yoğun olduğu bir kent, o yüzden de memurların çok olduğu bir kent ve başka özellikleri yok bu kentin. Müthiş bir yanılgı. Burada ticaret var ve canlı. Burada 8 tane organize sanayi var canlı. Burada üniversite öğrencileri var. Burada müthiş bir sağlık hizmeti verilebilir. Kültür sanat ve spor alanları dahil olmak üzere her bir alanda başkent birinci olabilir. Şu anda ne yazık ki değiliz. İşte bunu küçük dokunuşlarla, projelerle her bir alanın önünü açarak istifade ettirebiliriz. Dünya şehirleri arasında turizmden en az istifade eden kent Ankara. Bütün projelerimiz işte buna yönelik.”