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Ankara Haberleri: İncek'in 2 yüzü

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İncek'in 2 yüzü

Doğahan GİRİTLİOĞLU
30.04.2018 - 14:29Son Güncelleme :

Ankara’nın en değerli yerleşim bölgelerinden olan İncek’te yükselen lüks binaların gölgesindeki boş alanlar, koyunlara mera oldu.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

 

Lüks rezidans ve toplu konut projelerinin hayata geçirildiği İncek, bir yandan da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Afganistanlı çoban Gul Mohammad, İncek Kanunu Sultan Süleyman Bulvarı üzerindeki yüksek yapıların gölgesinde, her gün koyunları otlatıyor.

İncek Mahallesi’nde (İncek köyü) yaşayan çiftçilerin 800’e yakın koyununu otlattığını belirten Mohammad, “Burada hayvancılık yapmak benim için olduğu kadar çevredeki insanlar için de büyük bir şans. Betonların arasında doğal bir yaşam yaratmış durumdayız” diyor. Kendisi de karısı ve üç çocuğuyla İncek’te yaşayan Mohammad şunları anlattı:

İncekin 2 yüzü
GÖLGESİNDE KALDIK

“Türkiye hayatımızı kurtaran ülke oldu. İlk geldiğimizde yine hayvanları İncek’te aynı bölgede otlatıyorduk. O günlerde hayvanları gezdirebileceğimiz çok alan vardı. Zamanla otlak alanlar betonlaştı. Bizim de güneşimiz kesildi, onların gölgesinde kaldık.

 

İncekin 2 yüzü
ŞİKÂYET DUYMADIM

Benim evimde İncek köyünde. Çiftçilerin koyunlarını otlatıyorum. Lüks konutlarda oturan Ankaralılarla komşu olduk. Koyunları otlatırken herhangi bir şikâyet de duymadım, bizden rahatsız olan kimse olmadı.”

Etiketler: ANKARA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İncek'in 2 yüzü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Nisan 2018 tarihinde saat 14 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İncek'in 2 yüzü haberi güncellenecektir.

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