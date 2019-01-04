İnce ve Yavaş bir araya geldi

Görüşmede yerel seçimler ve Ankara’nın sorunları konuşuldu. Ziyaret için teşekkür eden Yavaş, “Desteklerinize ihtiyacımız var. Ankara’yı hak ettiği konuma getirmek, kaybettiği zamanı telafi etmek için katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Ortak noktamız Ankara. İnşallah, Ankara’da iyi bir yönetimi hep birlikte oluşturacağız” dedi.
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ
Yavaş’ın Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarına çözüm olacağına inandığını kaydeden İnce, vatandaşlarda büyük bir bıkkınlık oluştuğunu söyledi. İnce, “Siyaset ile ilgisi olmayan insanlar da, Başkent’e yakışmayan, kronikleşmiş sorunlar nedeniyle Ankara’daki belediyecilik anlayışının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sadece burada değil, Türkiye’nin birçok yerinde dillendirilen bir konu. Bu algı artık oluşmuş. Yavaş yavaş bu iş olmuş diyorum. Sayın Başkanın tecrübeleriyle Ankara’yı daha yaşanılır bir kent yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.
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