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Ankara Haberleri: İnce ve Yavaş bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ

İnce ve Yavaş bir araya geldi

Hürriyet Haber
04.01.2019 - 14:58Son Güncelleme :

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Görüşmede yerel seçimler ve Ankara’nın sorunları konuşuldu. Ziyaret için teşekkür eden Yavaş, “Desteklerinize ihtiyacımız var. Ankara’yı hak ettiği konuma getirmek, kaybettiği zamanı telafi etmek için katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Ortak noktamız Ankara. İnşallah, Ankara’da iyi bir yönetimi hep birlikte oluşturacağız” dedi.

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ

Yavaş’ın Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarına çözüm olacağına inandığını kaydeden İnce, vatandaşlarda büyük bir bıkkınlık oluştuğunu söyledi. İnce, “Siyaset ile ilgisi olmayan insanlar da, Başkent’e yakışmayan, kronikleşmiş sorunlar nedeniyle Ankara’daki belediyecilik anlayışının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sadece burada değil, Türkiye’nin birçok yerinde dillendirilen bir konu. Bu algı artık oluşmuş. Yavaş yavaş bu iş olmuş diyorum. Sayın Başkanın tecrübeleriyle Ankara’yı daha yaşanılır bir kent yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İnce ve Yavaş bir araya geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ocak 2019 tarihinde saat 14 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İnce ve Yavaş bir araya geldi haberi güncellenecektir.

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