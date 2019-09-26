İnatçı keçi operasyonu

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği, kendilerine gelen yardım talebini AKUT Ankara ekibine bildirdi. Bunun üzerine Ankara’dan yola çıkan 6 kişilik operasyon ekibine, olay yerine yakın bir bölgede eğitim kampında bulunan 18 AKUT gönüllüsü de katıldı. Emniyetli iniş için kurulan yaşam hattından keçinin 20-25 metre yakınına yaklaşan AKUT gönüllüleri, keçinin ürkerek uçurumdan atlama ihtimalini de hesaba katarak, buradaki kayalıklardan iki istasyon daha kurdu. Hayvan kurtarma kemeriyle emniyeti alınan keçi, önce iple 6 metre yukarıya çekildi. Bu noktadan sonra bir AKUT gönüllüsü keçiyi tahliye noktasına kadar sırtında taşıdı. Başarılı kurtarma operasyonunun ardından keçi sahibine teslim edildi.