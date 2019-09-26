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Ankara Haberleri: İnatçı keçi operasyonu

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İnatçı keçi operasyonu

İHA
26.09.2019 - 10:22Son Güncelleme :

Güdül’de kayalıklarda mahsur kalan keçi, 3.5 saat süren operasyonla kurtarıldı. Keçinin sarp kayalıklara indiğini ancak geri çıkamadığını fark eden sahibi, itfaiyeye haber verdi.

İHA

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği, kendilerine gelen yardım talebini AKUT Ankara ekibine bildirdi. Bunun üzerine Ankara’dan yola çıkan 6 kişilik operasyon ekibine, olay yerine yakın bir bölgede eğitim kampında bulunan 18 AKUT gönüllüsü de katıldı. Emniyetli iniş için kurulan yaşam hattından keçinin 20-25 metre yakınına yaklaşan AKUT gönüllüleri, keçinin ürkerek uçurumdan atlama ihtimalini de hesaba katarak, buradaki kayalıklardan iki istasyon daha kurdu. Hayvan kurtarma kemeriyle emniyeti alınan keçi, önce iple 6 metre yukarıya çekildi. Bu noktadan sonra bir AKUT gönüllüsü keçiyi tahliye noktasına kadar sırtında taşıdı. Başarılı kurtarma operasyonunun ardından keçi sahibine teslim edildi.

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