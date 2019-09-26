Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği, kendilerine gelen yardım talebini AKUT Ankara ekibine bildirdi. Bunun üzerine Ankara’dan yola çıkan 6 kişilik operasyon ekibine, olay yerine yakın bir bölgede eğitim kampında bulunan 18 AKUT gönüllüsü de katıldı. Emniyetli iniş için kurulan yaşam hattından keçinin 20-25 metre yakınına yaklaşan AKUT gönüllüleri, keçinin ürkerek uçurumdan atlama ihtimalini de hesaba katarak, buradaki kayalıklardan iki istasyon daha kurdu. Hayvan kurtarma kemeriyle emniyeti alınan keçi, önce iple 6 metre yukarıya çekildi. Bu noktadan sonra bir AKUT gönüllüsü keçiyi tahliye noktasına kadar sırtında taşıdı. Başarılı kurtarma operasyonunun ardından keçi sahibine teslim edildi.
Hurriyet.com.tr’nin Ankara haberleri bölümünde, DHA’nın abonelerine gönderdiği Ankara haberleri otomatik olarak derlenmektedir. hurriyet.com.tr editörleri otomatik akış içinde İnatçı keçi operasyonu haberine editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajanslar sorumludur.