İMKON’dan üyelerine çağrı: Konut satışlarını TL ile yapın

Konut satış kampanyalarının da TL cinsinden yapılması gerektiğini vurgulayan Tellioğlu yaptığı yazılı açıklamada meslektaşlarına özetle şu çağrıları yaptı: “Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Değerli müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz. İnşaatlarımızda kullandığımız malzemeleri mümkün olduğunca yerli ürün tercih etmeliyiz. Yabancılara ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konut projeleri geliştirmeliyiz. Konut satış kampanyalarımızı kesinlikle TL cinsinden yapmalıyız.



FİYATLARI FIRSATÇILIK YAPARAK ARTIRMAYIN



Aşırı değer kazanan döviz ve altından kazanım elde eden vatandaşlarımıza yönelik kampanyalar düzenleyerek, ellerindeki döviz ve altınların iç piyasaya tekrar girmesine katkı sağlamalıyız. Haksız ve usulsüz rekabetten uzak durmalıyız. Gereksiz, hantal ve uzun vadeli inşaat yatırımlarından uzak durmalı, kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanmalıyız. Dalgalı kur artışı paniği ile fiyatların fırsatçılık yapılarak artırılmamalıyız.” Tellioğlu ayrıca devletten beklentilerini de sıralayarak, “Yabancıların konut alımını artırmak için; yabancılara oturma izni olan 1 milyon USD olan alım sınırının İspanya ve bazı AB ülkelerinde olduğu gibi 300 bin USD sınırına çekilerek yıllık 5 milyar USD olan yabancı alım payı 10-15 milyar USD dolara çıkartılması teşvik edilmelidir” dedi.