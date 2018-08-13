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Ankara Haberleri: İMKON’dan üyelerine çağrı: Konut satışlarını TL ile yapın

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İMKON’dan üyelerine çağrı: Konut satışlarını TL ile yapın

Hürriyet Haber
13.08.2018 - 16:53Son Güncelleme :

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi modeline tam destek verdiklerini belirten İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlere ellerindeki dövizleri bozdurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Hürriyet Haber

Konut satış kampanyalarının da TL cinsinden yapılması gerektiğini vurgulayan Tellioğlu yaptığı yazılı açıklamada meslektaşlarına özetle şu çağrıları yaptı: “Ülkemiz ve geleceğimiz dolardan değerlidir. Değerli müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz. İnşaatlarımızda kullandığımız malzemeleri mümkün olduğunca yerli ürün tercih etmeliyiz. Yabancılara ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konut projeleri geliştirmeliyiz. Konut satış kampanyalarımızı kesinlikle TL cinsinden yapmalıyız.

FİYATLARI FIRSATÇILIK YAPARAK ARTIRMAYIN

Aşırı değer kazanan döviz ve altından kazanım elde eden vatandaşlarımıza yönelik kampanyalar düzenleyerek, ellerindeki döviz ve altınların iç piyasaya tekrar girmesine katkı sağlamalıyız. Haksız ve usulsüz rekabetten uzak durmalıyız. Gereksiz, hantal ve uzun vadeli inşaat yatırımlarından uzak durmalı, kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanmalıyız. Dalgalı kur artışı paniği ile fiyatların fırsatçılık yapılarak artırılmamalıyız.” Tellioğlu ayrıca devletten beklentilerini de sıralayarak, “Yabancıların konut alımını artırmak için; yabancılara oturma izni olan 1 milyon USD olan alım sınırının İspanya ve bazı AB ülkelerinde olduğu gibi 300 bin USD sınırına çekilerek yıllık 5 milyar USD olan yabancı alım payı 10-15 milyar USD dolara çıkartılması teşvik edilmelidir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İMKON’dan üyelerine çağrı: Konut satışlarını TL ile yapın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İMKON’dan üyelerine çağrı: Konut satışlarını TL ile yapın haberi güncellenecektir.

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