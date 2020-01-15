İmkânlarımızı seferber edeceğiz

Ankara Valisi Vasip Şahin, önceki gün akşam saatlerinde Hasan’a ulaştıklarını ve sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecinin başladığı bilgisini verdi. Vali Şahin, sokakta yaşayan ve kimsesizlerin misafir edildiği Ulus’taki oteli ziyaretinde, Hasan Maden’in durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Hasan’ın bundan sonraki yaşamının daha rahat, konforlu ve gönlünce olması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Birçok hayırseverimiz Hasan’a yardım için bize ulaştı. Hasan ve Hasan gibilerle ilgili duyarlılık devam etikçe bu sıkıntılar daha az yaşanacaktır.



YENİ BİR MİSAFİRHANE AÇACAĞIZ

Her aralık ayının başından mayıs ayının sonuna kadar bu imkânı (Kimsesizler Oteli) özellikle sokakta yaşayan evsiz, kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Devletin bu konuyla çok ciddi yaptığı işler var. Bu sene otelde 144 evsiz veya sokakta yaşayan vatandaşımız konaklıyor. Burada gelen misafirlerimize sabah-akşam sıcak yemek, 24 saat sıcak su imkânı, giysi tedarik ediyoruz. Yarın 96 kişilik yeni bir misafirhaneyi daha açacağız.





METRO KAPISINDA YATIYORUM

Sosyal medyada paylaşılan videoda Hasan M., “Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum. Gece 1’de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Benim de evim olacak, düzenim olacak. Buna inanıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince işe almıyorlar” demişti.