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Ankara Haberleri: İmdatlarına vinç yetişti

ANKARA HABERLERİ

İmdatlarına vinç yetişti

Zeynep GÖRGÜLÜ/DHA
31.07.2019 - 13:30Son Güncelleme :

Şereflikoçhisar’da, bir apartmanın deposunda çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi, inşaat işçileri tarafından vinçle kurtarıldı.

Zeynep GÖRGÜLÜ/DHA

Yangın, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın deposunda çıktı. Depodan yükselen dumanı fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada apartman boşluğuna dolan yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan yaklaşık 30 kişi, pencere ve balkonlara koşarak yardım istedi.
Mahsur kalanların çığlıklarını duyan inşaat işçileri de olaya müdahale etti. İnşaata ait bir vinci olay yerine getiren işçiler, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ile baygınlık geçiren bir kadını kurtarmak için vincin uzayan bölümüne tahta koydu. Mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 20 kişiye müdahale ederken, 1’i bebek 8 kişiyi ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmalarını izleyen aileler gözyaşlarına boğuldu. Apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İmdatlarına vinç yetişti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İmdatlarına vinç yetişti haberi güncellenecektir.

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