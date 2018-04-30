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Ankara Haberleri: İmarda lider Çankaya

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İmarda lider Çankaya

Murat YILMAZ
30.04.2018 - 16:28Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, geçen yıl Başkent’in farklı ilçelerine ilişkin toplamda bin 91 imar planını onayladı.

Murat YILMAZ

Bu planlardan 787’sini 1/1000’lik, 286 tanesini ise 1/5000’lik planlar oluşturdu. 2017’de 13 tane 1/25000’lik planı onaylayan Meclis, 5 tane de Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı (KDGPA) planına onay verdi. Onaylanan imar planlarının ilçelere göre dağılımında ise geçen yıl en çok imar planı 177 ile Çankaya’ya ilişkin oldu. İkinci sırada 117 ile Yenimahalle yer aldı. En az imar planı ise birer planla Çamlıdere ile Evren ilçelerine ilişkin oldu.

HANGİ İLÇEDE KAÇ PLAN ONAYLANDI?

Ankara’da 2017 yılında merkez ilçelere göre onaylanan imar planları sayısı şöyle oldu:

Çankaya: 177
Yenimahalle: 117
Keçiören: 96
Sincan: 94
Mamak: 92
Etimesgut: 85
Altındağ: 70
Gölbaşı: 67

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İmarda lider Çankaya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Nisan 2018 tarihinde saat 16 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İmarda lider Çankaya haberi güncellenecektir.

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