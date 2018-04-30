İmarda lider Çankaya

Bu planlardan 787’sini 1/1000’lik, 286 tanesini ise 1/5000’lik planlar oluşturdu. 2017’de 13 tane 1/25000’lik planı onaylayan Meclis, 5 tane de Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı (KDGPA) planına onay verdi. Onaylanan imar planlarının ilçelere göre dağılımında ise geçen yıl en çok imar planı 177 ile Çankaya’ya ilişkin oldu. İkinci sırada 117 ile Yenimahalle yer aldı. En az imar planı ise birer planla Çamlıdere ile Evren ilçelerine ilişkin oldu.

HANGİ İLÇEDE KAÇ PLAN ONAYLANDI?

Ankara’da 2017 yılında merkez ilçelere göre onaylanan imar planları sayısı şöyle oldu:

Çankaya: 177

Yenimahalle: 117

Keçiören: 96

Sincan: 94

Mamak: 92

Etimesgut: 85

Altındağ: 70

Gölbaşı: 67