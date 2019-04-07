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Ankara Haberleri: İlk ziyaret Halime anneye

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İlk ziyaret Halime anneye

Hürriyet Haber
07.04.2019 - 10:24Son Güncelleme :

Ankara’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Mansur Yavaş, kendi seçim kampanyasının sembol ismi haline gelen Kızılcahamamlı Halime anneyi, eşi Nursen Yavaş ve kızı Armağan Yavaş ile birlikte evinde ziyaret etti. Halime anne ile kahvaltı yapan ve sohbet eden Yavaş ardından evin önünde toplanan kalabalığa seslendi. Yavaş şunları söyledi:

Hürriyet Haber

VİDEOSUNU 2 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

“Buraya seçim çalışması için geldiğimizde, sağ olsunlar, yukarıdan çağırdılar. İyi ki de çıkmışız yukarı. Burada Halime annemizin duasını aldık. Onun videosunu 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı, Halime anne vicdanları sızlattı. Dolayısıyla o iftira atanların çamurları hep ellerine bulandı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun. Biz Halime annemize teşekkür etmek için geldik. Bundan sonra evladı olacağız onun. Seçim sonucuna, seçmen iradesine hepimiz saygı duyacağız. Biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Ankara’yı kalkındırmak için, buralardaki insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için çalışacağız.” Mansur Yavaş, basın mensuplarının ‘mazbatayı ne zaman alacağı’ sorusunu da “Bizim kaybedecek bir tek günümüz bile yok. Mazbatamızı alıp, Ankara halkına hizmet etmek için saat sayıyoruz” yanıtını verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlk ziyaret Halime anneye hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2019 tarihinde saat 10 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlk ziyaret Halime anneye haberi güncellenecektir.

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