İlk ziyaret Halime anneye

VİDEOSUNU 2 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

“Buraya seçim çalışması için geldiğimizde, sağ olsunlar, yukarıdan çağırdılar. İyi ki de çıkmışız yukarı. Burada Halime annemizin duasını aldık. Onun videosunu 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı, Halime anne vicdanları sızlattı. Dolayısıyla o iftira atanların çamurları hep ellerine bulandı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun. Biz Halime annemize teşekkür etmek için geldik. Bundan sonra evladı olacağız onun. Seçim sonucuna, seçmen iradesine hepimiz saygı duyacağız. Biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Ankara’yı kalkındırmak için, buralardaki insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için çalışacağız.” Mansur Yavaş, basın mensuplarının ‘mazbatayı ne zaman alacağı’ sorusunu da “Bizim kaybedecek bir tek günümüz bile yok. Mazbatamızı alıp, Ankara halkına hizmet etmek için saat sayıyoruz” yanıtını verdi.