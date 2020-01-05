İlk yarışında eşiyle takla attı iki yıl sonra şampiyon oldu

İki yıl önce ralli dünyasına adım atan Ankaralı Özlem Uludağ Gülcan, ilk yarışında rallici eşi Deniz Gülcan’la birlikte takla attı. Gülcan, yine kendisi de rallici olan babasını arayarak, “Biz arabayı devirdik” dedi. Babasından, “Gözünüz aydın, pilot olmuşsun” yanıtını alan Gülcan, yarışlara devam etti ve bu yıl Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Ralli Şampiyonası’nın Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu. Gülcan, aynı şampiyonada erkeklerin de yarıştığı R5 kategorisinde ise Türkiye ikinciliği elde etti. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümü mezunu Özlem Uludağ Gülcan, küçüklüğünden beri otomotiv dünyasının içinde. Babası Celalettin Uludağ ve eşi Deniz Uludağ ile birlikte Şaşmaz Oto Sanayi’nde, aile şirketi olan bir yetkili serviste çalışan Gülcan, şunları söyledi:

AİLECE YARIŞÇIYIZ

“Otomotiv dünyasına ve yarışlara hiç yabancı değilim. Ben çocukken, amcam Kemal Uludağ, ve babam Celalettin Uludağ da yarışıyorlardı. Eşim de ralli yarışçısı, şimdi erkek kardeşim de tırmanış yarışlarına başladı. Ben 2017 yılında kendi aracımı aldıktan sonra ilk önce tırmanma yarışlarına başladım. Tecrübe kazandıktan sonra da yine aynı yıl, ilk kez mahalli kupa yarışlarına girdim ve burada topladığım puanlarla Ankara ikincisi oldum. İlk kupamı o zaman almıştım. 2018’de de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) mahalli yarışlarına katıldım. Bu yıl da sezon kovalamaya karar verdim ve İstanbul, İzmit, Bursa, İzmir, Eskişehir, Denizli ve Ankara yarışlarına katıldım. Bu yarışlarda topladığım puanlarla kadınlarda Türkiye şampiyonu, erkeklerin de yarıştığı R5 kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldum.

İLK YARIŞIMDA EŞİMLE TAKLA ATTIM

2017 yılında, Çorum’daki Hitit Rallisi’nde eşimin yanında ilk kez co-pilotluk yapıyordum. Yarışın bitmesine bir iki kilometre kalmıştı. Kaza yapmadan iki önceki virajda arabanın kaydığını fark ettik. ‘Biraz daha temkinli gidelim’ diyorduk, ama sona yaklaşırken, çok az kala bir anda arabanın arkası kaydı, önü bankete vurduktan sonra takla attık. Babamı aradım ve ‘Baba biz arabayı devirdik’ dedim. O da ‘gözünüz aydın pilot olmuşsun’ dedi. Pilot olarak da ilk kazamı bu yılın ilk yarışında Ege Rallisi’nde yaptım. Sonrasında herkes yarışları bırakacağımı düşündü ama bu bana daha da cesaret verdi ve daha hızlı kullanmaya başladım. Çünkü artık, arabanın beni ne kadar koruduğunu gördüm ve bir şey olmuyormuş dedim.

ANKARA’DAN DESTEK BEKLİYORUM

Her yıl Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir ayağı da Türkiye’de düzenlenir. Geçen sene bu yarışa katılamamıştım, bu yıl yarışmayı çok istiyorum. Bugüne kadar şampiyonlar hep İstanbul’dan çıktı, ilk kez Ankara’dan bir kadın şampiyon çıktı ve bu İstanbul’daki gibi takım desteği olmadan gerçekleşti. Benim arkamda bir takım yoktu ve büyük sponsorluklarım da olmadı. Ankara’da da büyük kurum ve kuruluşlar var. Onların da ralli sporuna ve kadın sporculara destek olmasını istiyoruz.”

TRAFİKTE KAZAM DA CEZAM DA YOK

Yarışlarda tecrübe edindikçe trafikte daha temkinli kullanmaya başladığını belirten Özlem Uludağ Gülcan, “Çünkü bir kazanın ne kadar kolay olabildiğini görüyorum ve bu da bana normal trafiğin, ralliden çok daha tehlikeli olabileceğini düşündürüyor. Eğer uzun süre yarışmamışsam trafikte hızlı kullanma isteğim doğabiliyor ama yine de temkinli davranıyorum. Senelerdir ehliyetim var ama ne bir kaza yaptım, ne de cezam var” dedi.

ARABAYLA İLGİLİ HER ŞEY BİLİNMELİ

Arabaya dair her şeyi bilmek gerektiğini belirten Gülcan, şunları söyledi: “Lastik değiştirmek, en kolayı. Ben yarıştan döndüğümde aracın amortisör ayarını benim söylediklerime göre yapıyorlar. Lastiği artık hepimiz değiştirmek zorundayız. Zaten özel aletler var, hızlı bir şekilde sökülüp takılabiliyor. Örneğin dağlık arazide telefon çekmiyor, araç kaldığında müdahale edebilmeniz lazım. Mesela fren hidroliği kaçırıyorsa, kaputu açıp orayı kapatacak kadar bilgin olması gerekiyor.

Yarışlar, fiziksel dayanıklılık gerektirdiği için kadın olarak bu bize dezavantaj olabiliyor. Çünkü iki üç gün boyunca yarış temposunda 500 kilometre yol yapıyorsunuz. Kol ve bacak kaslarınızın güçlü olması gerekiyor. Ben de bu yüzden pilates yapıyorum.”