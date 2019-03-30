İlk projemiz havalanına ulaşım

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki dün, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki, Başkent OSB Konferans Salonu’nda düzenlen programda Ankara için hazırladığı projeleri sanayicilere anlattı. “Ulaşımda ne yapacağımız belli” diyen Özhaseki Kızılay-Esenboğa Havalimanı metro hattını işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: “Kızılay’dan ilk projemiz de o; havalanına ulaşım. Kızılay’dan halen havalimanını bağlayamadık. Ulaştırma Bakanımızla da görüştüm. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Kızılay arasındaki mesafe 3 bin 300 metre. Yapılıyor ama arkasından Kuyubaşı’ndan havalimanına kadar 26 kilometre daha var, yapılması lazım. Yapacağım bunu, çaremiz yok. 10 tane daha hat belirledik. Burayı (Sincan) Çayyolu ile bağlayacak bir kestirme hat gerekiyor bize.”

BU ADAMLA OTURUP KALKAN SENSİN

Millet İttifakı Ankara adayı Mansur Yavaş’a yöneltilen sahte senet iddialarına ilişkin de açıklamalar yapan Özhaseki, “Mahkemeye verilmiş, mahkeme karar vermiş, Yargıtay da onaylamış, senet sahte ve 500 bin TL ceza yazmışlar. O da ödememek için tedbir kararı aldırmış bekliyor, ama ödeyecek çaresi yok. Bununla ilgili basın toplantısı yapıyor. Çıkıp sorulara dosdoğru cevap vermesi lazım. Sorulara cevap vermeden kimseden soru almadan kaçıyor. 10 sene boyunca bu adamla oturup kalkan sensin” dedi.

HER MAHALLEYE BİR KREŞ

Başkentli kadınların istihdamına destek olmak amacıyla yeni bir proje geliştirdiklerini açıklayan Özhaseki, “Her Mahalleye Bir Kreş’ projesiyle binlerce kadın istihdam edilecek. Başkentli kadınlara ayrıca yaşlı bakım evleri ve belediye şirketlerinde de iş olanakları yaratılacak” dedi. Özhaseki kadınlara yönelik istihdam projelerini şu sözlerle anlattı: “Belediye bir kooperatif kurarak, kadınlar için satış stantları oluşturduğunda üretim yapan her kardeşimizin satacağı ürün orada ortaya çıkar. Resim yapan biri bile resimlerini satmak istediğinde işte bizim o açacağımız dükkanda, stantta, mağazada bunları satabilecek. Çok değişik alanlarda onlarca değişik ürün yapan kadınlarımızın bu el emeği olan, göz nuru olan işlerini satabilecekleri, pazarlayabilecekleri ev ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri ortamları sunmak tabii ki belediyelerimizin işi diye görüyorum.”

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Özhaseki dün sabah ise Gölbaşı’nda gerçekleşen ‘Kanat Önderleri Buluşması’ programında çeşitli mahallelerin muhtarları ve sivil toplum kuruluşları(STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Özhaseki, programdaki konuşmasında “Ben CHP’li sosyal demokrat kardeşlerime sesleniyorum; İYİ Parti’de milliyetçi olduğunu söyleyen kardeşlerime sesleniyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Allah bu ‘Kürdistan’ diyenleri sevindirmesin. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. ‘Kürdistan’ diyenlerle aynı sandığa lütfen oy atmayın” çağrısında bulundu.