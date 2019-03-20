Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaretinde yeni dönem projelerini anlatan Ercan özetle şunları söyledi:

STAJ SÜREMİZİ TAMAMLADIK

“Geçtiğimiz 15-16 aylık süre benim için çok öğretici oldu, Sincan’da yaşayan birisiydim ama başkan gözüyle Sincan’ı adeta yeniden tanıdım. Sorunların tespiti ve ileriye dönük projeler hazırlanması için büyük avantajımız oldu. Staj süremizi tamamlamış olduk. Yeni dönemde en önem verdiğimiz konu; dışarıdaki insanların da Sincan’ın cazibelerinden haberdar olması ve Sincan’a olan eğilimin artması. Bu nedenle şehrin marka değerini yükseltecek vizyon katacak projeler hazırladık.

ANKARA’NIN BATISI İZLENECEK

Yıkılan stadın, Sincan Lisesi binası ve spor salonunun bulunduğu alana 500 bine yakın vatandaşın toplanacağı kent meydanı yapıyoruz. Üç yerde millet bahçesi yapacağız. Belören’de hazineden tahsisini aldığımız 210 dönümlük araziyi mevcut Serapark’ımızı da içine katarak 260 dönümlük millet bahçesi yapıyoruz. Çim kayağından gözetleme kulelerine kadar her şey olacak. Ankara’nın batı manzarası gece gündüz buradan izlenecek.

SİNCAN’DA GOLF OYNANACAK

Tarihi öneme sahip ve doğal güzelliklerin bulunduğu Zir Vadisi’ne etap etap başlayacağız. Temelli Göleti Ankara’nın giriş çıkış kapısı. Buraya millet bahçesi yapacağız. Golf ve binicilik gibi bölümler olacak. Sincan’da golf oynanabilecek bu alan da Sincan’ın marka değerine büyük katkı yapacak. Fatih ile Sincan arasında tramvay hattı yapacağız. Metro ile Başkentray’ı bağlayacak. Metrobüsün Sincan için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk metrobüs hattı Sincan’da uygulanabilir. Ayaş Yolu, 12. Cadde metrobüs için uygun.”

YÜZDE 70’LERİ YAKALARIZ

Seçimlerdeki hedeflerinin yüzde 70’i yakalama olduğunu da ifade eden Murat Ercan, “1 Ocak aday tanıtım toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bana, ‘Sincan’dan rekor bekliyorum’ dedi. Ben de Sincanlı kardeşlerime güvenerek bu sözü verdim. Bizim rakibimiz kendimiz. Bir kişiye daha ulaşmazsam sanki o bir kişiyle seçim kaybedecekmiş gibi düşünüyorum. Yüzde 70’leri yakalayacağımızı, Büyükşehir için de Sincan’a yakışır bir sonuç çıkacağını düşünüyorum.”