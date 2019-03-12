İlk iş yönetim tarzı değişikliği

Önceki gün katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Özhaseki ilk yapacağı işlerle ilgili şöyle konuştu: “10 gün, içerideki resmi çekip tüm röntgeni almak istiyorum. Kabaca bilgim var ama gerçek nedir onu görmek istiyorum. İlk yıl içinde yapılacak projeler, zamana havale edilen projeler hükümetle yapılacak projeler var. Benim yapacağım ilk iş yönetim tarzını baştan sona değiştirmek. 20 yıl boyunca nasıl yönetmişsem o tarzı uygulayacağım. Birincisi istişare ederek yapacağım, herkesle yönetirim. İki kişi ile oturup akşam karar verip sabah işe başlamam. Benim derdim kendim, yoğurt yiyişim farklı. İkincisi şeffaflık. Millet orada ne kadar bütçe var bilmeli, bu milletin hakkı.

İNSANLAR KUŞKU DUYMAYACAK

İhalelere kim giriyor, yüzde kaçla alınıyor bunları bilmeli. İnsanlar asla belediyeden kuşku duymayacaklar. Kolay kolay şahıs lehine plan tadilatı geçmeyecek. Ama kentsel dönüşüm olduğunda mahalleyi ilgilendiriyorsa mahalleli için değişecek. Fakat tek başına birisi getirip de plan tadilatını benden geçiremeyecek. Ben belediye başkanlığımda bütün makam araçlarını satmış bir insanım. 15 tane araç kiraladım herkes kartıyla bindi, bu kadar basit. Evlerine herkes kendi aracıyla gitti. Bunları yıllardır yaptığımız için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de bu yönetim tarzını uygulayacağım.”

3-4 PUAN ÖNDE TAMAMLAYACAĞIZ

Özhaseki gelir ve gider dengesini sağlamak için nasıl bir yol izleyeceği sorusuna ise, “İçeriden aldığım bilgilere göre, geliri giderini karşılamayan bir yapı var. Gelirleri arttırıcı, giderleri biraz daha kısıtlayıcı tedbirler alınabilir. Bunlar zor değil” yanıtını verdi. Anketlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Özhaseki, “İlk çıktığımızdan bu yana yaptırdığımız birçok anket var. Şu an geldiğimiz noktada biz biraz geçtik ve devam ediyoruz. Bizim yükselen trendimiz var, karşı tarafın da düşen trendi var. Bu da onlarda müthiş bir moral bozukluğu ortaya koydu. 3-4 puan inşallah biz önde tamamlayacağız” diye konuştu.