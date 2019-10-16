İstasyon Caddesi'nde ilk ihale kasımda ilk kazma ocakta

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, Etimesgut ve Sincan’ın ulaşımda ‘can damarı’ olarak adlandırılan, sabah ve akşam saatlerinde günlük yaklaşık 100 bin aracın tampon tampona seyrettiği İstasyon Caddesi’ne alternatif yol projesi ile ilgili son durumu Hürriyet Ankara’ya anlattı. Projeyi kendi imkanlarıyla yapacaklarını ve ilk olarak iki alt geçit inşaatına başlayacaklarını kaydeden Işık şunları söyledi:

KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPACAĞIZ

“İstasyon Caddesi Etimesgut’ta kangren haline gelmiş bir konu. Vatandaşlarımızın büyük sıkıntı yaşadıkları bu caddedeki trafik problemi nihayet çözüme kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İstasyon Caddesi projesinin yapımı için kredi talebinde bulunduk. MHP, ‘hiç vermeyelim’ AK Parti de ‘başka alanda verelim’ dedi. Biz de kendi öz kaynaklarımızla ihale sürecini başlattık. Yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırımı bugüne kadar yaptığımız tasarruflarla yapacağız. Kredi yetkisi verilmemesine rağmen burayı kendi imkanlarımızla yapacağız, çünkü vatandaşa sözümüz var. Kasım ortasında ihale süreci başlıyor, ocakta da kazmayı vuruyoruz.

BATTIÇIKTILARLA BAŞLANACAK

İlk etapta yüzde 25’i ile başlıyoruz. Bu yüzde 25’lik kısım trafiğin yoğunlaştığı Etimesgut eski Hava Hastanesi’nin önündeki kavşak ile Türk Kızılayı’nın önündeki 2304. Cadde’deki kavşak. İlk olarak bu iki noktaya battıçıktı yapılacak. Sonrasında da projenin ilerleyen kısımlarına başlanacak. Biliyorsunuz güzergah üzerinde kamulaştırılan binalar vardı. Buralardaki hak sahipleri için hemen evlerinin yanına yeni evler inşa edildi. Evlerin kura çekimi temmuz ayında yapılmıştı. Hak sahiplerinin evlerine yerleşmesinin ardından kamulaştırılan binalar yıkılarak cadde genişletilecek. Görev süremiz içerisinde de İstasyon Caddesi projesinin tamamı bitmiş olacak. Etimesgut ve devamında Sincan rahat bir nefes alacak.”