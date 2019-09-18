İlk gün 11 bin kişi başvurdu

140 farklı branşta eğitim veren Çankaya evleriyle ilgili Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın sosyalleşerek yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri Çankaya evlerimizin sayısını 27’ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz eğitim döneminde 40 bin vatandaşımız Çankaya evlerinden yararlandı. Yeni dönemde 8 yeni Çankaya Evi daha açacağız” diye konuştu.