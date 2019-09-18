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Ankara Haberleri: İlk gün 11 bin kişi başvurdu

ANKARA HABERLERİ

İlk gün 11 bin kişi başvurdu

Hürriyet Haber
18.09.2019 - 09:59Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi’nin ilçenin farklı mahallelerinde kurduğu 27 Çankaya Evi’nde 16 Eylül’de başlaya kurs kayıtlarına ilk gün 11 bin kişi başvurdu.

Hürriyet Haber

140 farklı branşta eğitim veren Çankaya evleriyle ilgili Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın sosyalleşerek yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri Çankaya evlerimizin sayısını 27’ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz eğitim döneminde 40 bin vatandaşımız Çankaya evlerinden yararlandı. Yeni dönemde 8 yeni Çankaya Evi daha açacağız” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlk gün 11 bin kişi başvurdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Eylül 2019 tarihinde saat 09 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlk gün 11 bin kişi başvurdu haberi güncellenecektir.

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