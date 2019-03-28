İlk ele alacağım işlerden birisi MİA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Mart ayı Meclis Toplantısı’na katılan Özhaseki sanayicilerin sorularını da yanıtladı. Özhaseki, Büyük Sanayi ve Ata Sanayi’yi kapsayan Merkezi İş Alanları (MİA) projesi ile ilgili imar konusunun çözümü için yapacaklarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

ŞİKAYETLER TEK TEK TESPİT EDİLECEK

“Planlamalara baktım, orada bir takım haksızlıklar var. Uygulamalarda gariplikler var. Haliyle pek çok hissedar gidip dava açıyor, en tabii hakları. Bundan dolayı plan tadilatlarının mahkeme süreci, iptaller, yenilerinin gelmesi olmuş. Bir iki tane inşaat da başlamış orada. Orada yapmayı düşündüğüm şu; ilk etapta bu işi planlayan arkadaşları dinleyerek tarafları çağırıp o planlar üzerinde şikayetleri tek tek tespit etmek. Bunu giderici mahiyette yeni bir plan yapıp, herkesin rızasıyla onu devreye sokmak, belediye gücü ile de bunu devam ettirmek. İnşallah ele alacağımız ilk işlerden birisi de o.”

SİTELER’E YAPACAKLARINI ANLATTI

Özhaseki, Siteler’e yönelik proje sorusu üzerine yapacaklarını şöyle anlattı:

“Yapılması gereken buradaki imalatçıları dışarıya almak. Yakında bir arsa var, kendilerine de anlattım. Devlet bu tür işletmeler için ‘iz bedel’ dediğimiz çok düşük fiyattan arsa tahsis ediyor. TOKİ ile de anlaşıp vadeli bir şekilde o iş yerlerini yaptığımızda bir taraftan insanlar kira öder gibi dükkân sahibi olurlar. Arkasından onlar çıkınca, halihazırdaki binaların tamamını showroom gibi düşünerek peyzaj düzenlemesiyle bina cephe yenilemeleri ile oraya yeni bir mana katmak. Dışkapı’dan Siteler ve Karapürçek’e uzanan bir metro hattıyla da ulaşımı kolaylaştırmak.”

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUP BİR AN ÖNCE BİTİRECEĞİZ

Mehmet Özhaseki Akyurt’taki inşaatı devam eden fuar alanı için de, “İnşaat sonuna gelmiş, orada belediyenin de ortaklığı var. Elimizi taşın altına koyup bir an önce bitireceğiz o işi. Gerekirse gelişimini de sağlayacağız. Ankara sanayimizin dünyaya açılması noktasında olmazsa olmazların başında fuar alanı var” dedi.