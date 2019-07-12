İlk çeyrekte ‘Hava’dan 103 bin Turist

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan “2019 1. Çeyrek” istatistiklerine göre, 1 milyon 417 bin 618’i yurt dışında ikâmetli Türk vatandaşları olmak üzere toplam 6 milyon 859 bin 710 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye geldi. Yabancı girişinin en çok olduğu şehir İstanbul olurken, Ankara da bu sıralamada 5’inci basamakta yer aldı. Üç ay içinde Türkiye’ye gelen yabancıların 103 bin 92’si Esenboğa Havalimanı’ndan giriş yaptı.

KONAKLAMADA 3. SIRADA

Diğer yandan Başkent, iç turizmde konaklama istatistiklerinde de üst sıralarda yer aldı. Yılın ilk üç aylık döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok geceleme yaptığı 3’üncü il olan Ankara’da ocak, şubat ve mart aylarında 920 bini yerli, 180 bini yabancı toplam 1 milyon 100 bin ziyaretçi konakladı. İstanbul ve turizmin göz bebeği Antalya’dan sonra en çok geceleme yapılan il olan Ankara, bu rakam ile Bursa ve İzmir gibi diğer büyük şehirleri gerisinde bıraktı.

POTANSİYEL VAR ŞEHRİ HAZIRLAMALIYIZ

Turizm verilerindeki rakamların, Ankara’nın turizm potansiyeli karşısında yetersiz kaldığını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Ankara’nın potansiyeli var. Fuar alanı bu rakamları artıracaktır. Şehri buna hazırlamamız lazım” dedi. Yabancı ziyaretçi girişi ve konaklama verilerini Hürriyet Ankara’ya değerlendiren Baran, şunları söyledi:

“Bu rakamlar Ankara için yeterli değil. Ankara’nın büyük potansiyeli var. Ama turist Ankara Kalesi’ne geldiği zaman nahoş manzarayla karşılaşırsa, baştan gol yemiş oluruz. Roma Hamamı gibi bir yerde otopark yok. ‘Sağlık turizmi’ diyoruz, hastaların arabalarıyla gelip gitmeleri mümkün değil. Bu işlere hemen başlamamız, şehri hazırlamamız lazım. Savunma sanayi, kongre turizmi için imkân var. Şehrin tüm bileşenlerini bir araya getirmek lazım. 20-25 yıldır olmadığı kadar yoğun bir tablo var. Büyükşehir, Kent Konseyi, ilçe belediyeleri yakınlaşıyor. Bu yakınlaşmadan şehir kazanacak. Biz bunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”