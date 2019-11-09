İlk bütçe 11 milyar 920 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, EGO ve ilçe belediyelerinin bütçelerini bu ay görüşerek karara bağlayacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı olağan görüşmelerine önceki gün Mansur Yavaş başkanlığında başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçeleri de belli oldu. Mansur Yavaş döneminin ilk bütçesi de olan Büyükşehir ile iki genel müdürlüğün toplam bütçesi 11 milyar 920 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir’in 2020 mali yılı bütçesi 7 milyar 150 milyon TL, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 mali yılı bütçesi 2 milyar 950 milyon TL, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020 mali yılı bütçesi 1 milyar 820 milyon TL oldu.

2019’A GÖRE DÜŞTÜ

Büyükşehir ile ASKİ’nin bütçelerinde bir önceki yıla göre düşüş olurken, EGO Genel Müdürlüğü’nün bütçesi arttı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı toplam bütçeleri 14 milyar TL idi. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 bütçesi 8 milyar 800 milyon TL, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 3 milyar 800 milyon TL, EGO Genel Müdürlüğü’nünki ise 1 milyar 400 milyon TL olarak belirlenmişti.

KADEMELİ SU ZAMMI YENİDEN MECLİS’TE

Öte yandan eylül ayında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu da yeniden Meclis’e geldi. Komisyon AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla teklifi yeniden reddetti. CHP ve İYİ Partili üyeler ise teklifin kabul edilmesi yönünde karara ‘muhalif’ oy kullandı. Rapor bu ay Meclis’te görüşülerek karara bağlanacak.

FİYAT ARTIŞI REDDEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı ikinci toplantısını ise dün, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yaptı.

İlçe belediyelerinin ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerin 2020 yılı mali bütçelerinin ağırlıklı olduğu önergeler oylanarak, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. Başkan Mansur Yavaş imzasıyla 1 lira olan otopark ücretlerinde fiyat artışına gidilmesi için Meclise sunulan teklifin gündeme alınması ise AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Konuyla ilgili konuşma yapan CHP Grup Sözcüsü Haydar Demir, otopark ücretlerinin düşük olması nedeniyle bu alanlarda sürücülerin araçlarını park edecek yer bulmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık da AK Parti döneminde otoparkların 1 lira olması için Meclise sunulan önergeye Haydar Demir’in de geçerli oy kullandığını ifade ederek, otopark işletmecilerinin isteği doğrultusunda parti olarak otopark ücretlerinde fiyat artışına destek vermeyeceklerini kaydetti.