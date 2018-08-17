İlk adım: ‘Katma değeri yüksek üretimi desteklemek’

Baran, “Türkiye’yi bölgesel güçten küresel güce dönüştürmek için rüzgârı arkamıza alacağız. Bunun da ilk adımı katma değeri yüksek üretimi desteklemek. Bu katma değeri yüksek çalışma, cari açığımızı azaltmaya yönelik bir çalışma” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘üretim, ihracat ve istihdam yolunda tüm imkânların seferber edilmesi’ çağrısını yapmasının ardından hazırladıkları 5 maddelik eylem planını geçen günlerde düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Ankara Ticaret Odası (ATO), bu planın alt başlıklarını da belirledi. ATO Başkanı Gürsel Baran, “Şu anda önceliğimiz ülkemiz. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Bu saldırılar amacına ulaşamadı, ulaşamayacak da. Ancak bize faydası oldu. Musibetten dersimizi aldık. Şimdi Türkiye’yi bölgesel güçten küresel güce dönüştürmek için rüzgârı arkamıza alacağız. Bunun da ilk adımı katma değeri yüksek üretimi desteklemek” diye konuştu.

“Ekonomik saldırılar amacına ulaşamadı ve ulaşamayacak da” ifadesini kullanan Baran, ATO olarak katma değeri yüksek sektörlerde üretim ve ihracatı artırmak için tek tek firmalarla ilgileneceklerini söyledi. Baran “Eylem planımıza uygun çalışma programımızı hazırlıyoruz. Araştırma, geliştirme çalışmaları ve inovasyonun önemini biliyoruz. Bu süreçte destekleyeceğimiz firmalar üretimden ihracata, pazar bulmadan marka olmaya kadar ihtiyaç duydukları her alanda bizden adeta bir danışmanlık firması gibi yararlanacaklar” açıklamasını yaptı.

ÜYELERE FON OLUŞTURULACAK

İlk etapta, ATO’nun mevcut hizmet binasının yerine yapılması planan yeni bina projesini erteleyip, söz konusu kaynakla ekonomik saldırıdan olumsuz etkilenen üyelere fon oluşturacaklarını belirten ATO Başkanı Baran, bu fonla destek verecekleri sektörler için ‘yüksek katma değer’ ve ‘yerli üretim’ şartlarını belirlediklerini ifade etti.

BİLİŞİM-SAĞLIK-SAVUNMA

Yüksek katma değer sağlaması nedeniyle yerli üretimi desteklenecek sektörlerin başında bilişim, sağlık ve savunmanın geldiğini kaydeden Baran, Türkiye’nin sadece yazılım ithalatı için 2 milyar dolar döviz ödemek durumunda kaldığı örneğini vererek, şunları söyledi:

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÇALIŞMA

“Türkiye’de yazılım yapan firmaların yaklaşık yüzde 20’si Ankara’da bulunuyor. Çok iyi eğitim veren üniversitelerimiz, bu üniversitelerimizin teknokentleri var. Sermayesi zekâ olan pırıl pırıl gençlerimizle gerçekleştireceğimiz bu katma değeri yüksek çalışmayla, cari açığımızı azaltmaya yönelik önemli bir çalışma yapmış oluruz.”

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

ATO Başkanı Gürsel Baran, 5 maddelik eylem planını hayata geçirecekleri sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim kuruluşlarıyla da iş birliği çalışmaları başlattıklarını anlattı. İş gücüne nitelik kazandırılması hedefiyle ilk etapta eğitim programları yürüttüklerini belirten Baran, “Mesleki eğitim konusunda gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse Türkiye İş Kurumu kadrolarıyla çalışmalar yürütüyoruz. İş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirildiği mesleki eğitimlerin düzenlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞACAK

ATO Başkanı Baran, ticari ve üretimsel ilişkiler olan işletmelerin kümelenerek aynı bölgede yer almasının verimliliği artırdığını belirterek, “Çalışma programımız içerisinde katma değeri yüksek sektörlerin yanı sıra gıda, tekstil ve yapı kentlerin kurulmasına destek vermek de yer alıyor. Gelişigüzel belirlenmiş yerleşim yerinde tedarikçi, iş gücü ve müşteriye uzak mesafede konuşlanan işletmedense birbirine rakip de olsa aynı işi yapan firmaların bir arada olması bilgi alışveriş ve işbirliği ağının kurulmasını ve dolayısıyla birlikten güç doğmasını sağlayacaktır” açıklamasını da yaptı.