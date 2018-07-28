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Ankara Haberleri: İlginç yıkım gündem oldu

ANKARA HABERLERİ

İlginç yıkım gündem oldu

Mert Gökhan KOÇ
28.07.2018 - 10:59Son Güncelleme :

Eryaman’da bir binanın yıkımı sırasında ortaya çıkan görüntü, başta sosyal medya olmak üzere Ankaralıların gündemine oturdu.

Mert Gökhan KOÇ

Ata Mahallesi 3524. Sokak’ta metruk halde bulunan 12 katlı bir binanın yıkımı sırasında ilginç görüntüler oluştu. Makas adı verilen iş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda binanın ortasındaki kolonların kesilmesiyle ‘ısırılmış elma’ya benzeyen bir görüntü ortaya çıktı.

METRUK HALDE 10 YILDIR BEKLİYORDU

Yıkımı gerçekleştiren ekip, binanın 2008 yılında inşa edilmeye başlandığını ancak müteahhitin projeyi yarım bırakıp gitmesiyle kaderine terk edildiğini belirtti. Kaba inşaat şeklinde bekleyen binada kimsenin yaşamadığı ve kısa süre önce de çürük raporu alınarak kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildiği öğrenildi. Dört gün önce başlayan binanın yıkım çalışmaları, dün kolonların kesilip binanın yerle bir edilmesiyle tamamlandı.

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