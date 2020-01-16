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Ankara Haberleri: İlçelerin sorunlarını yerinde inceleyeceğiz

ANKARA HABERLERİ

İlçelerin sorunlarını yerinde inceleyeceğiz

Hürriyet Haber
16.01.2020 - 09:21 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile koordinasyon toplantısında buluştu.

Hürriyet Haber

Ankara ve Çankaya’da ilçe sakinlerini doğrudan ilgilendiren fen işleri, parklar, kış ayında gerçekleşen karla mücadele çalışmaları, üst geçitler ve benzeri konularda fikir alışverişinde bulunan Yavaş ve Taşdelen, gelecek 4 yılın planlamasını da yaptı. Yavaş, “Ankara’ya daha iyi nasıl hizmet verebiliriz diyerek seçimlerden sonra ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Partisine bakmaksızın tüm belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ilçelerin sorunlarını ve taleplerini yerinde inceleyeceğiz” dedi. Vatandaşları ayırt etmeksizin en iyi hizmeti vermeye gayret gösterdiklerini aktaran Taşdelen de “Bu yolculukta sayın Yavaş’ın destekleri ve fikirleri bizlere çok yardımcı olacaktır” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlçelerin sorunlarını yerinde inceleyeceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlçelerin sorunlarını yerinde inceleyeceğiz haberi güncellenecektir.

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