İlçelerin sorunlarını yerinde inceleyeceğiz

Ankara ve Çankaya’da ilçe sakinlerini doğrudan ilgilendiren fen işleri, parklar, kış ayında gerçekleşen karla mücadele çalışmaları, üst geçitler ve benzeri konularda fikir alışverişinde bulunan Yavaş ve Taşdelen, gelecek 4 yılın planlamasını da yaptı. Yavaş, “Ankara’ya daha iyi nasıl hizmet verebiliriz diyerek seçimlerden sonra ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Partisine bakmaksızın tüm belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ilçelerin sorunlarını ve taleplerini yerinde inceleyeceğiz” dedi. Vatandaşları ayırt etmeksizin en iyi hizmeti vermeye gayret gösterdiklerini aktaran Taşdelen de “Bu yolculukta sayın Yavaş’ın destekleri ve fikirleri bizlere çok yardımcı olacaktır” diye konuştu.
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