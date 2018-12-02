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Ankara Haberleri: İlçelerde son hafta

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İlçelerde son hafta

Hürriyet Haber
02.12.2018 - 15:52Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı’nın Ankara’da büyükşehir adayını Mehmet Özhaseki olarak açıklamasının ardından gözler ilçelere çevrilirken, adayların pazar günü duyurulması bekleniyor.

Hürriyet Haber

‘GÖLBAŞI MUAMMASI’ SÜRÜYOR

MHP’nin adaylarını açıkladığı Etimesgut ve Polatlı’da AK Parti aday çıkarmayacak gibi duruyor. Altındağ, Keçiören, Mamak ve Sincan’da da MHP desteği sürpriz olmaz. ‘Gölbaşı muamması’ ise halen sürüyor. İki parti de Gölbaşı’nı istiyor.
AK Parti’de görüştüğüm çok önemli bir ismin Başkent’e ilişkin söylediği, “Netleşen tek bir şey var; o da Mehmet Özhaseki’nin adaylığı. İsimlere, cisimlere hiç itibar edilmesin. Bu hafta çok şey değişebilir” sözler son durumu özetliyor.

SÜREÇ UZADIKÇA ADAY YIPRANIYOR

CHP ve İYİ Parti’nin gündemindeki Mansur Yavaş’ın, adaylığı konusunda yakın çevresine “Süreç uzadıkça aday yıpranıyor. Aday elbette bir partinin adayı olacak ve diğer partiler onu destekleyecek. Burada ‘rozetsizlik’ Ankara’ya aidiyeti temsil ediyor. Birileri için benim aday olmamam Ankara’yı kaybetmekten daha önemli” dediği, kulağıma gelenler arasında.

Bu hafta çok şey değişebilirBu hafta çok şey değişebilir

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlçelerde son hafta hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Aralık 2018 tarihinde saat 15 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlçelerde son hafta haberi güncellenecektir.

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