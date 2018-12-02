İlçelerde son hafta

‘GÖLBAŞI MUAMMASI’ SÜRÜYOR
MHP’nin adaylarını açıkladığı Etimesgut ve Polatlı’da AK Parti aday çıkarmayacak gibi duruyor. Altındağ, Keçiören, Mamak ve Sincan’da da MHP desteği sürpriz olmaz. ‘Gölbaşı muamması’ ise halen sürüyor. İki parti de Gölbaşı’nı istiyor.
AK Parti’de görüştüğüm çok önemli bir ismin Başkent’e ilişkin söylediği, “Netleşen tek bir şey var; o da Mehmet Özhaseki’nin adaylığı. İsimlere, cisimlere hiç itibar edilmesin. Bu hafta çok şey değişebilir” sözler son durumu özetliyor.
SÜREÇ UZADIKÇA ADAY YIPRANIYOR
CHP ve İYİ Parti’nin gündemindeki Mansur Yavaş’ın, adaylığı konusunda yakın çevresine “Süreç uzadıkça aday yıpranıyor. Aday elbette bir partinin adayı olacak ve diğer partiler onu destekleyecek. Burada ‘rozetsizlik’ Ankara’ya aidiyeti temsil ediyor. Birileri için benim aday olmamam Ankara’yı kaybetmekten daha önemli” dediği, kulağıma gelenler arasında.
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