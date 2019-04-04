İlçelerde mazbata sevinci





BİZİM MAKAMIMIZ SOKAKLAR OLACAKTIR

AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanlığı’na seçilen Turgut Altınok’a mazbatası verildi. Görevi, 10 yıl önce devrettiği Mustafa Ak’tan alan, Altınok şunları söyledi: “Allah nasip ederse hızla sokaklarda olacağız. Bizim makamımız sokaklar olacaktır. Sokaklarda vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle olacağız.”

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Gölbaşı’nda seçimi kazanan MHP’li Ramazan Şimşek, mazbatasını aldıktan sonra ailesiyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Şimşek, “Kıymetli büyüğümüzün elini öpüp, emirlerini aldık” dedi. Belediyede düzenlenen törenle başkanlık görevini AK Partili eski başkan Fatih Duruay’dan alan Şimşek, “Gölbaşı’mızı daha ileri götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

HERKESE EŞİT HİZMET SÖZÜ

Yenimahalle’de CHP’den üçüncü kez başkan seçilen Fethi Yaşar da mazbatasını meclis üyeleriyle birlikte aldı. Yaşar, “Yenimahalle’de kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan; her vatandaşımıza eşit davranmaya, her mahallemize eşit hizmet götürmeye, kaynaklarımızı halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

HİÇ DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti’den Altındağ Belediye Başkanlığı’na seçilen Asım Balcı, görevi eski Başkan Veysel Tiryaki’den devraldı. Balcı, “Altındağ Belediye Başkanı olarak ilçemize 3 dönem hizmet eden, çok önemli eserlere imza atan Sayın Veysel Tiryaki Bey’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmayacaktır. Biz de hizmet bayrağını daha yükseğe taşımak için hiç durmadan çalışacağız” dedi. Balcı mazbatasını ise bugün alacak.

MAZBATA VE MAKAM MİLLETİNDİR

AK Parti’den Mamak Belediye Başkanı seçilen Murat Köse, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı. Köse, “Mazbata milletindir, makam milletindir. Rabbim mahcup etmesin” dedi. Köse ardından eski başkan Mesut Akgül’den görevi devraldı. Devir teslim törenine AK Parti Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Emrullah İşler de katıldı.

DESTAN YAZILMAYA DEVAM EDECEK

Kahramankazan’ın yeni belediye başkanı AK Partili Serhat Oğuz, mazbatasını eşi Nergiz Oğuz ile birlikte aldı. Oğuz’a AK Parti belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Oğuz, “Önümüzdeki 5 yıl Kahramanakazan’da hizmet destanının yazılmaya devam edeceği ve hizmet bayrağının daha yukarı taşınacağı yıllar olacak” dedi.

BALÂMIZI DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAĞIZ

Balâ’da başkanlığı kazanan AK Partili Ahmet Buran, Bala İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki törende koltuğu eski belediye başkanı Arif Kaplan’dan devraldı. Buran, “Balâmızı hep birlikte daha ileri seviyelere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE ALDI

AK Parti’den Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar, meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını Kızılcahamam Yüksek Seçim Kurulu’nda Hakime Ezgi Pınar Karataş’tan aldı.

ELMADAĞ'DAKİ TÖRENE VEKİLLER DE KATILDI

Elmadağ’ın yeni Belediye Başkanı CHP’li Adem Barış Aşkın mazbatasını aldıktan sonra başkanlığı da eski başkan Gazi Şahin’den devraldı. Devir teslim törenine TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer, Servet Ünsal ile CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

ANKARA'NIN TEK KADIN BAŞKANI

Ankara’da 25 ilçede seçilen tek kadın belediye başkanı olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da mazbatasını ve başkanlık görevini teslim aldı. Ayık, “Gönül belediyeciliği anlayışımızla çıktığımız bu yolda Allah’ın izniyle mazbatamızı da aldık. Rabbim hayırlı eylesin” ifadelerini kullandı.

ÇUBUK'U BERABER YÖNETECEĞİZ

Mazbatasını alan Çubuk’un yeni başkanı AK Partili Baki Demirbaş görevi, eski başkan Tuncay Acehan’dan aldı. Demirbaş, “Bugünden itibaren hizmet zamanıdır. Çubuk’taki sivil toplum kuruluş üyeleri, dernekler ve halkımız başta olmak üzere ortak akıl ve istişarenin gerektirdiği üzere Çubuk’u beraber yöneteceğiz” açıklamasını yaptı.