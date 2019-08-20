Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi’yle ziraatin farklı disiplinlerinde çalışmalar yürütülecek. Gölbaşı Belediyesi’nin de desteklediği projeyle ilgili Yağlıpınar köyünde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hobi bahçelerinin tarım arazilerini yok ettiğini söyledi. Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü:

YAYGINLAŞMASINA KARŞIYIM

“Gölbaşı, doğal güzellikleri ve gölleriyle sahip olduğu turizm potansiyeliyle, sanayisiyle, eğitim kurumlarıyla, devlet ve askeri kurumlarının yanı sıra tarım ve hayvancılık imkânlarıyla Ankara’nın en gözde ilçesi. İlçe tarımına zarar veren en önemli unsurlardan birisi de hobi bahçeleri. Ben hobi bahçelerinin yaygınlaşmasına karşıyım. İlçemizde maalesef hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor. İsmine hobi bahçesi deniliyor ancak, içine bir bakıyorsunuz villa yükseliyor, havuz yapılıyor; ya da iki tane domates, üç tane biber ekerek koca tarım arazisi mahvediliyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Genel Müdürümüzle birlikte ilçemizi helikopterle gezerek, hobi bahçelerinin ilçe tarımına verdiği zararı daha net gördük. Biz müsaade etmiyoruz, üzerimize düşen neyse gereğini yapıyoruz. Lütfen diğer devlet kurumlarımız da aynı hassasiyeti göstersin ve bu yapıların önüne birlikte geçelim.”

İLACA ALTERNATİF FAYDALI BÖCEK

Türkiye’nin tarım ilaçlarına yılda 600 milyon dolar para verdiğini belirten Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Cem Özkan da, faydalı böcek salımıyla ilaç kullanımının azaltılabileceğine vurgu yaptı. Ankara Üniversitesi’nde faydalı böcek üretmeye başladıklarını aktaran Özkan şu bilgileri verdi: “Uygulamamız faydalı böcek üretimi. Faydalı böcek salımıyla ilaç kullanımının azaltabiliriz. Tarım ilacını kullandığımız zaman bu ilacın yüzde 1’i hedefe gidiyor yüzde 99’u havaya suya toprağa karışıyor. 40 milyon lirayı gölde temizlik için uğraştık. Bir taraftan kirletiyoruz, bir taraftan temizliyoruz.

Uygulamamızda üreticiye soruyoruz, elmanın en önemli zararlısı nedir? İç kurdudur. Biz Gölbaşı’nda bundan 1 milyon üretiyoruz. Eğer 100 milyon üretirsek belki de yurt dışına satacağız. Böcek, iç kurdunun yumurtasını buluyor ve imha ediyor. Böylece hiç ilaç kullanmadan sağlıklı üretim yapıyoruz. Marka ürün olabilmek için, sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için bu teknoloji lazım.”