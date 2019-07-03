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Ankara Haberleri: İki yaş altı çocuklarda havuz riski

ANKARA HABERLERİ

İki yaş altı çocuklarda havuz riski

Hürriyet Haber
03.07.2019 - 13:49Son Güncelleme :

Birçok kişinin kullandığı ortak alanlar olması açısından ne kadar dezenfekte edilirse edilsin havuzların enfeksiyona sebep olduğunu kaydeden Medicana Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, bu nedenle iki yaşından küçük çocukların havuza girmesini önermediklerini belirtti.

Hürriyet Haber

Guliyev, “Küçük çocuklar, havuz suyunu bol miktarda yutmakta; burunlarına, kulaklarına kaçmasın diye kendilerini yeterince koruyamamaktadırlar. Havuz suyunun en mükemmel dezenfeksiyon yöntemleri olsa bile su yutulması ile viral ve barsak enfeksiyonlara sebep olmaktadır” dedi.

İki yaş altı çocuklarda havuz riski

45-60 DAKİKA SINIRI

Guliyev, büyük çocuklarda ise havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları şöyle özetledi: “Çocukların cilt yapısına ve mevcut yaşına uygun güneş koruyucu kullanılmalıdır. Havuzda geçirilen zaman 45-60 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Havuz gözlüğü, kulak tıkacı, burun tıkacı kullanılmalıdır. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş aldırılmalı, ıslak mayosu değiştirilmeli yedek mayosu giydirilmelidir.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İki yaş altı çocuklarda havuz riski hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İki yaş altı çocuklarda havuz riski haberi güncellenecektir.

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