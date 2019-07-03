İki yaş altı çocuklarda havuz riski

Guliyev, “Küçük çocuklar, havuz suyunu bol miktarda yutmakta; burunlarına, kulaklarına kaçmasın diye kendilerini yeterince koruyamamaktadırlar. Havuz suyunun en mükemmel dezenfeksiyon yöntemleri olsa bile su yutulması ile viral ve barsak enfeksiyonlara sebep olmaktadır” dedi.







45-60 DAKİKA SINIRI



Guliyev, büyük çocuklarda ise havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları şöyle özetledi: “Çocukların cilt yapısına ve mevcut yaşına uygun güneş koruyucu kullanılmalıdır. Havuzda geçirilen zaman 45-60 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Havuz gözlüğü, kulak tıkacı, burun tıkacı kullanılmalıdır. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş aldırılmalı, ıslak mayosu değiştirilmeli yedek mayosu giydirilmelidir.”