İki yaş altı çocuklarda havuz riski

Guliyev, “Küçük çocuklar, havuz suyunu bol miktarda yutmakta; burunlarına, kulaklarına kaçmasın diye kendilerini yeterince koruyamamaktadırlar. Havuz suyunun en mükemmel dezenfeksiyon yöntemleri olsa bile su yutulması ile viral ve barsak enfeksiyonlara sebep olmaktadır” dedi.
45-60 DAKİKA SINIRI
Guliyev, büyük çocuklarda ise havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları şöyle özetledi: “Çocukların cilt yapısına ve mevcut yaşına uygun güneş koruyucu kullanılmalıdır. Havuzda geçirilen zaman 45-60 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Havuz gözlüğü, kulak tıkacı, burun tıkacı kullanılmalıdır. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş aldırılmalı, ıslak mayosu değiştirilmeli yedek mayosu giydirilmelidir.”
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